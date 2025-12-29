Los principales líderes mundiales, "amordazados" por Papá Noel y los Reyes Magos, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

En un 2025 'movidito' a nivel internacional, el deseo de que 2026 traiga, entre otras muchas cosas, la paz en el mundo cobra más fuerza y relevancia que nunca. Un año marcado por los conflictos, las guerras en diferentes partes del mundo, la tensión arancelaria de Trump... y mucho más.

Un 2025 sin paz...

Desgraciadamente, la guerra entre Ucrania y Rusia, el reciente 'protagonismo' de Maduro tras la presión por parte de Trump de combatir el narcotráfico, y especialmente la desmedida reacción de Israel y Netanyahu en la Franja de Gaza han sido la gran preocupación a nivel internacional, además de haberse cobrado la vida de decenas de miles de personas en las mencionadas zonas de conflicto.

Además, China, a su manera, sigue jugando sus cartas en la batalla contra Estados Unidos y occidente por el avance tecnológico y la autosuficiencia. Y sí, su gran amenaza verbal parece que sigue siendo la misma: "Mi venganza será atómica", dice Xi Jinping en la viñeta de Alfredo Boto Hervás.

Trump y su plan arancelario

A su vez, Donald Trump, en su afán de volver a hacer grande a Estados Unidos en todos los aspectos, aplicó desde su llegada una sensación de pánico global al dar a conocer su plan arancelario a prácticamente todo el planeta. Sus amenazas fueron menguando pero, al final, en gran parte se ha salido con la suya en el objetivo de querer compensar y reducir el déficit comercial.

¿Carbón para los principales líderes mundiales?

Como dicen Papá Noel y los Reyes Magos en la última viñeta de 2025, "con tener bien 'amarradicos'" a los principales 'líderes' del mundo es posible que tengamos un mejor 2026.

