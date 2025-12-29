Mueren intoxicadas una madre y una hija tras haber sido dadas de alta dos veces del hospital

Una madre y su hija de 15 años han perdido la vida en Italia, tras sufrir una grave intoxicación alimentaria, después de haber sido atendidas y dadas de alta en dos ocasiones por el mismo hospital. Los hechos han tenido lugar en el hospital Cardarelli de Campobasso, en la región de Molise, al sur del país.

Acudieron al hospital por un fuerte dolor abdominal

Ambas acudieron inicialmente a urgencias con fuertes dolores abdominales y vómitos en la noche de Navidad, donde fueron diagnosticadas de gastroenteritis y enviadas a casa alrededor de la una de la madrugada. Viendo que seguían igual, al día siguiente regresaron con los mismos síntomas y, nuevamente, fueron dadas de alta. El 27 de diciembre, el estado de la adolescente se agravó de forma repentina y fue ingresada en la UCI, donde falleció. Poco después murió también la madre. Según han informado medios italianos, murieron a causa de una insuficiencia multiorgánica.

Las víctimas son Antonella Di Ielsi, de 50 años, y su hija Sara, de apenas 15 años. El padre, de 55 años, también fue hospitalizado y trasladado a un centro de especialidades para hacerle pruebas. La otra hija de la familia, una joven de 20 años, no presentó síntomas.

La Fiscalía de Campobasso ha abierto diligencias contra cinco profesionales sanitarios y ha ordenado la realización de autopsias, además de requisar los historiales médicos. Paralelamente, el Servicio Regional de Salud ha puesto en marcha una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

El posible origen de la intoxicación

La familia compartió la cena de Nochebuena con otras 15 personas, que no han resultado afectadas, pero los investigadores están analizando alimentos y conservas recogidos en el domicilio familiar, y las sospechas se centran en la comida previa a Nochebuena en la que solo participaron los tres miembros de la familia afectados. Entre las posibles causas se barajan enfermedades como el botulismo o la listeriosis.

Otras noticias similares

Hace unos días, un niño de 12 años perdía la vida en Palencia a causa de una posible intoxicación de monóxido. Un suceso en el que también se vieron afectados un hombre de 33 años, una mujer de 21 y una niña de dos años, que fueron trasladadas al hospital, según confirmaba la cuenta de X de Emergencias Castilla y León.

La principal causa de la intoxicación que se baraja es el tipo de calefacción de la vivienda, que es subterráneo, lo que pudo provocar la muerte del menor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.