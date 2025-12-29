Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

INTOXICACIÓN

Mueren intoxicadas una madre y una hija tras haber sido dadas de alta dos veces del hospital

Ambas acudieron inicialmente a urgencias con fuertes dolores abdominales y vómitos en la noche de Navidad, donde fueron diagnosticadas de gastroenteritis y enviadas a casa.

Hospital en Italia

Hospital en ItaliaEFE

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

Una madre y su hija de 15 años han perdido la vida en Italia, tras sufrir una grave intoxicación alimentaria, después de haber sido atendidas y dadas de alta en dos ocasiones por el mismo hospital. Los hechos han tenido lugar en el hospital Cardarelli de Campobasso, en la región de Molise, al sur del país.

Acudieron al hospital por un fuerte dolor abdominal

Ambas acudieron inicialmente a urgencias con fuertes dolores abdominales y vómitos en la noche de Navidad, donde fueron diagnosticadas de gastroenteritis y enviadas a casa alrededor de la una de la madrugada. Viendo que seguían igual, al día siguiente regresaron con los mismos síntomas y, nuevamente, fueron dadas de alta. El 27 de diciembre, el estado de la adolescente se agravó de forma repentina y fue ingresada en la UCI, donde falleció. Poco después murió también la madre. Según han informado medios italianos, murieron a causa de una insuficiencia multiorgánica.

Las víctimas son Antonella Di Ielsi, de 50 años, y su hija Sara, de apenas 15 años. El padre, de 55 años, también fue hospitalizado y trasladado a un centro de especialidades para hacerle pruebas. La otra hija de la familia, una joven de 20 años, no presentó síntomas.

La Fiscalía de Campobasso ha abierto diligencias contra cinco profesionales sanitarios y ha ordenado la realización de autopsias, además de requisar los historiales médicos. Paralelamente, el Servicio Regional de Salud ha puesto en marcha una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

El posible origen de la intoxicación

La familia compartió la cena de Nochebuena con otras 15 personas, que no han resultado afectadas, pero los investigadores están analizando alimentos y conservas recogidos en el domicilio familiar, y las sospechas se centran en la comida previa a Nochebuena en la que solo participaron los tres miembros de la familia afectados. Entre las posibles causas se barajan enfermedades como el botulismo o la listeriosis.

Otras noticias similares

Hace unos días, un niño de 12 años perdía la vida en Palencia a causa de una posible intoxicación de monóxido. Un suceso en el que también se vieron afectados un hombre de 33 años, una mujer de 21 y una niña de dos años, que fueron trasladadas al hospital, según confirmaba la cuenta de X de Emergencias Castilla y León.

La principal causa de la intoxicación que se baraja es el tipo de calefacción de la vivienda, que es subterráneo, lo que pudo provocar la muerte del menor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Hallan el cuerpo sin vida de la niña de la familia española desaparecida en el naufragio de Indonesia

Encuentran un cadáver en Indonesia

Publicidad

Mundo

Hospital en Italia

Mueren intoxicadas una madre y una hija tras haber sido dadas de alta dos veces del hospital

Imágenes de la retransmisión en directo en el cual sucedió el atropello

Un streamer atropella a un hombre durante una transmisión en directo: "¿Está muerto? Espero que sí"

Redes sociales

Nueva York exigirá a las redes sociales que adviertan sobre riesgos para la salud mental de menores

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania
Ataque a Rusia

Rusia "reconsiderará" su postura en las negociaciones de paz con Ucrania tras el ataque a una residencia de Putin

Uno de los helicópteros accidentados
EE.UU.

Vídeo: un choque entre dos helicópteros deja un muerto y un herido grave

Imagen de un incendio en una vivienda
Tragedia

Mueren una madre y sus dos hijos tras incendiarse su casa en la madrugada del día de Navidad

Solo el padre, un agente de policía, pudo salvarse al salir de la casa para intentar acceder al dormitorio de sus hijos.

La última viñeta gráfica de Alfredo Boto en 2025
Viñeta gráfica

Los principales líderes mundiales, "amordazados" por Papá Noel y los Reyes Magos, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Trump, Putin, Netanyahu, Xi Jinping y Maduro, protagonistas 'castigados' por Boto-Hervás en la última viñeta del año. "Confío en que amarradicos tengamos un 2026...".

Inteligencia Artificial

China exigirá a los chatbots de inteligencia artificial que alerten si un usuario muestra signos de adicción

Corea del Norte anuncia un nuevo ensayo con un misil estratégico de largo alcance

La 'dama de rosa' vuelve a la televisión norcoreana para anunciar los últimos misiles de Kim Jong-un

Reunión entre Trump y Zelenski

Estados Unidos y Europa fortalecen la vía diplomática ante un posible acuerdo de paz en Ucrania

Publicidad