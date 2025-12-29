Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La 'dama de rosa' vuelve a la televisión norcoreana para anunciar los últimos misiles de Kim Jong-un

El régimen de Kim Jong-un ha elegido a la veterana presentadora Ri Chun-hee para difundir la prueba de varios misiles de crucero de largo alcance.

Corea del Norte anuncia un nuevo ensayo con un misil estratégico de largo alcanceEUROPAPRESS

Sara Romero
Publicado:

Kim Jong-un termina el año como lo empezó, con sus habituales pruebas de misiles que ponen de manifiesto que el programa militar del régimen no deja de avanzar. En esta ocasión, el dictador norcoreano ha recurrido a la veterana presentadora Ri Chun-hee, de más de 80 años, cuyas apariciones en televisión están más que contadas y se reservan a las noticias de mayor trascendencia para el país

No se sabe con total certeza su edad pero su larga trayectoria de cerca de 50 años al frente de las noticias del régimen y su énfasis a la hora de contar la información, hace que sea una de las presentadoras más peculiares del mundo. Es fácil recordarla con voz llorosa anunciando la muerte de los dos anteriores líderes norcoreanos, Kim Il-sung y Kim Jong-il. También ha mostrado su lado más combativo al contar con gritos bélicos los avances militares del régimen o los momentos de tensión con Corea del Sur.

Reconocida con el título de "heroína del trabajo"

En Corea del Norte se le reconoció con el título de "heroína del trabajo", se le regaló una vivienda y fue la encargada de acompañar a Kim Jong-un en la inauguración de un centro comercial de lujo en Piongyang reservado para los más afines a la élite de la dinastía personalista. Esta generosidad para quienes se consideran leales al régimen no es infrecuente en Corea del Norte. El anterior líder, Kim Jong-il regaló coches de lujo, relojes, licor o casas a sus colaboradores más cercanos. Su hijo sigue su mismo camino.

Los servicios de inteligencia surcoreanos están atentos a cada una de sus apariciones en televisión e incluso la llaman la "boca que dispara cañones". Uno de los números de la revista norcoreana Chosun en 2008 dijo de ella que "su voz áspera hace estremecer al enemigo".

En 2010, Ri pidió retirarse de la primera línea mediática y desde entonces, solamente aparece para dar las noticias más importantes sobre el régimen. Para la mayoría de los medios internacionales, Ri es "la dama de rosa", por el color del vestido tradicional coreano con el que suele aparecer el televisión, no por el contenido de la información que transmite.

