Muere a los 41 años Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo

Juan Pedro Franco, quien fuese el hombre más obeso del planeta en 2017 tras rozar los 600 kilos, ha fallecido este lunes a los 41 años en Aguascalientes (México).

Murió por una infección renal

La causa de la muerte ha sido una infección renal que se complicó y terminó con la vida del mexicano, según ha informado el doctor que le atendió en los últimos años, José Antonio Castañeda.

"En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado", aseguró Castañeda.

En 2017 batió el récord Guinness al pesar 595 kilos

Fue en el año 2017 cuando Juan Pedro Franco se subió a la báscula y esta mostró un peso de 595 kilos, lo que en ese momento fue un récord Guinness del hombre más pesado del mundo.

Se sometió a una dieta mediterránea, dos operaciones... y bajó su peso un 49%

Desde ese momento se sometió a la vigilancia y a los métodos de Castañeda, quien le impuso una dieta mediterránea basada principalmente en verduras, frutas y alimentos de primera calidad, lo que le permitió bajar de peso y someterse a dos operaciones, una de manga gástrica y otra de bypass gástrico.

En 2019 llegó a superar el covid-19

Gracias a esto consiguió reducir su peso casi a la mitad (49%), incluso fue capaz de superar el coronavirus (covid-19) en 2020, lo que reflejó el impacto de la mejoría alcanzada en los años anteriores y el haber concluido de manera exitosa su proceso bariátrico.

Castañeda aseguró que el proceso no fue fácil y que la obesidad "requiere empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea", además de lamentar el fallecimiento de Franco y de dedicarle unas emotivas palabras al que fuera su paciente durante casi una década: "Fue un ejemplo de perseverancia, resiliencia y honestidad para compartir su vida, lo cual generó empatía en muchas personas y motivó a otros a enfrentar sus propios retos de salud".

