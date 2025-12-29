Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Obesidad

Muere a los 41 años Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo

El mexicano obtuvo este 'récord' en 2017 al rozar los 600 kilos en la báscula.

Imagen de archivo de Juan Pedro Franco

Imagen de archivo de Juan Pedro FrancoEFE

Publicidad

Juan Pedro Franco, quien fuese el hombre más obeso del planeta en 2017 tras rozar los 600 kilos, ha fallecido este lunes a los 41 años en Aguascalientes (México).

Murió por una infección renal

La causa de la muerte ha sido una infección renal que se complicó y terminó con la vida del mexicano, según ha informado el doctor que le atendió en los últimos años, José Antonio Castañeda.

"En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado", aseguró Castañeda.

En 2017 batió el récord Guinness al pesar 595 kilos

Fue en el año 2017 cuando Juan Pedro Franco se subió a la báscula y esta mostró un peso de 595 kilos, lo que en ese momento fue un récord Guinness del hombre más pesado del mundo.

Se sometió a una dieta mediterránea, dos operaciones... y bajó su peso un 49%

Desde ese momento se sometió a la vigilancia y a los métodos de Castañeda, quien le impuso una dieta mediterránea basada principalmente en verduras, frutas y alimentos de primera calidad, lo que le permitió bajar de peso y someterse a dos operaciones, una de manga gástrica y otra de bypass gástrico.

En 2019 llegó a superar el covid-19

Gracias a esto consiguió reducir su peso casi a la mitad (49%), incluso fue capaz de superar el coronavirus (covid-19) en 2020, lo que reflejó el impacto de la mejoría alcanzada en los años anteriores y el haber concluido de manera exitosa su proceso bariátrico.

Castañeda aseguró que el proceso no fue fácil y que la obesidad "requiere empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea", además de lamentar el fallecimiento de Franco y de dedicarle unas emotivas palabras al que fuera su paciente durante casi una década: "Fue un ejemplo de perseverancia, resiliencia y honestidad para compartir su vida, lo cual generó empatía en muchas personas y motivó a otros a enfrentar sus propios retos de salud".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere Brigitte Bardot a los 91 años, mito del cine francés y figura eterna de la cultura del siglo XX

Brigitte Bardot

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de Juan Pedro Franco

Muere a los 41 años Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo

Hospital en Italia

Mueren intoxicadas una madre y una hija tras haber sido dadas de alta dos veces del hospital

Imágenes de la retransmisión en directo en el cual sucedió el atropello

Un streamer atropella a un hombre durante una transmisión en directo: "¿Está muerto? Espero que sí"

Redes sociales
Salud mental

Nueva York exigirá a las redes sociales que adviertan sobre riesgos para la salud mental de menores

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania
Ataque a Rusia

Rusia "reconsiderará" su postura en las negociaciones de paz con Ucrania tras el ataque a una residencia de Putin

Uno de los helicópteros accidentados
EE.UU.

Vídeo: un choque entre dos helicópteros deja un muerto y un herido grave

El suceso tuvo lugar en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Imagen de un incendio en una vivienda
Tragedia

Mueren una madre y sus dos hijos tras incendiarse su casa en la madrugada del día de Navidad

Solo el padre, un agente de policía, pudo salvarse al salir de la casa para intentar acceder al dormitorio de sus hijos.

La última viñeta gráfica de Alfredo Boto en 2025

Los principales líderes mundiales, "amordazados" por Papá Noel y los Reyes Magos, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Inteligencia Artificial

China exigirá a los chatbots de inteligencia artificial que alerten si un usuario muestra signos de adicción

Corea del Norte anuncia un nuevo ensayo con un misil estratégico de largo alcance

La 'dama de rosa' vuelve a la televisión norcoreana para anunciar los últimos misiles de Kim Jong-un

Publicidad