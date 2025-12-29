Vídeo: un choque entre dos helicópteros deja un muerto y un herido grave

Una persona ha muerto y otra se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado después de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo en Hammonton, Nueva Jersey. El suceso tuvo lugar alrededor de las 11:00 horas del domingo, cuando las dos aeronaves chocaron en el aire y perdieron el control.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía y bomberos, que certificaron la muerte del primer individuo y trasladaron al herido para que recibiera asistencia médica, ambos eran los pilotos de los helicópteros accidentados y no llevaban pasajeros a bordo en el momento del accidente. Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Junta de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran investigando el accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.