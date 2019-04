SpaceX anuncia que hará el primer viaje espacial con dos turistas a finales de 2018

Será el lanzamiento del primer vuelo turístico privado más allá de la órbita de la Estación Espacial Internacional y está previsto para finales de 2018.

Uno de los ejecutivos de SpaceX, Elon Musk no facilitó la identidad de los clientes y tampoco la cantidad que van a pagar por la ruta espacial alrededor de la luna. Sí aclaró que la misión duraría una semana y aclaró sólo que los turistas no están vinculados con el mundo del cine, no es "nadie de Hollywood", dijo Musk. Otra de los datos que ha transmitido a los medios es que los dos turistas se conocen entre ellos.

Musk también confirmó que es la NASA la que quiere liderar esta pionera misión de sobrevuelo lunar y que tendría prioridad.

Los planes de vuelo llevarían a estos turistas a unas 300,000 a 400,000 millas de la Tierra, antes de que la gravedad de la Tierra traiga la nave espacial de vuelta a la atmósfera para un aterrizaje en paracaídas.

Esa trayectoria sería similar a la misión Apolo 8 de la NASA en 1968 más allá de la luna y vuelta.