Rusia puede poner uno de sus nuevos misiles en Madrid en 10 minutos: es lo que advierten en la OTAN

"Con la última tecnología de misiles rusos, por ejemplo, la diferencia ahora entre Lituania, en primera línea, y Luxemburgo, La Haya o Madrid es de cinco a diez minutos’, ha apuntado el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte en rueda de prensa en Luxemburgo. Quebrando la percepción de lejanía que muchos pueden tener sobe la amenaza rusa. Rutte no dudó en recalcar que todos los aliados están expuesto a esta amenaza directa. "Ahora todos estamos en el flanco oriental, tanto si vivimos en Londres como en Tallín... No seamos ingenuos al respecto", aseguró.

Un mensaje claro y directo que trata de mover el debate y las conciencias europeas con una contundente imagen: un misil ruso puede llegar a Madrid en cuestión de 10 minutos. Cualquier capital europea está al alcance de un ataque rápido y letal. Un impacto en Madrid podría causar más de dos millones y medios de muertes, dos millones de heridos y afectar a más de 6 millones de personas pasadas las primeras 24 horas. La zona de destrucción total se calcula en 39 kilómetros cuadrados.

La amenazante tecnología silenciosa

El poder militar de Rusia ha avanzado de forma notable en los últimos años, según los expertos. El misil Oreshnik es un ejemplo de ello. Su velocidad es Mach 10, 12.348 kilómetros por hora, con múltiple cabezas, diseñado para ser difícil de detectar. El nombre Oreshnik significa «árbol de avellanas», aludiendo a las submuniciones que posee, que se asemejan a racimos de avellanas, según explicó Timothy Wright, experto en misiles rusos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en declaraciones a 'The New York Times'. La guerra con Ucrania está siendo un campo de pruebas para estas armas. De hecho Rusia ya lanzó este misil el noviembre pasado. Lo hizo atacando una fábrica de misiles ucraniana en Dnipro.

Efecto disuasorio y más presupuesto

Rutte ha insistido desde el comienzo de su mandato al frente de la OTAN en aumentar el presupuesto en defensa. "Ningún socio puede gastar mucho más que los demás" para mantener una Alianza fuerte. Ha recalcado el compromiso de los socios de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% , incluído un 3,4% para defensa básica del que se habló en la reciente cumbre de La Haya.

En el caso de España ese gasto se ha fijado en el 2,1%, algo que para Rutte no es suficiente. Y lo ha vuelto a dejar claro: la distancia ya no protege; la capacidad de respuesta sí lo hace.

