Un ataque con cuchillo en Marsella deja cinco heridos y al agresor muerto al ser tiroteado por la Policía

Un hombre acuchilló este martes a cinco personas en Marsella, en el sur de Francia, dejando a una de ellas gravemente herida. El ataque, que no presenta indicios de carácter terrorista, terminó cuando el agresor fue abatido por la policía, según informó el fiscal Nicolas Bessone.

El agresor es un tunecino nacido en 1990, con la documentación en regla y antecedentes policiales. El fiscal descartó que el suceso fuera un atentado terrorista, aunque indicó que todavía se están investigando los hechos y no se descartan nuevas pruebas.

En una comparecencia ante los medios cerca del lugar del incidente en pleno centro de Marsella, Bessone explicó que el atacante comenzó a agredir con un cuchillo después de haber sido expulsado del hotel donde se alojaba por impago. Según el relato de las autoridades, el hombre comenzó su ataque apuñalando primero a la persona que ocupaba la habitación del hotel del que acababa de ser expulsado por impago.

Acto seguido, se dirigió al gerente del establecimiento, al que también agredió con un cuchillo, y posteriormente atacó al hijo de este. Tras estos primeros hechos, el agresor comenzó a acuchillar de manera indiscriminada a las personas que encontraba en la calle, sin un objetivo concreto, hasta que la policía llegó al lugar para intervenir.

El fiscal explicó que los agentes tuvieron que disparar al agresor, ya que este no depuso las armas con las que iba armado, -dos cuchillos y una porra-, y representaba un peligro inminente para su integridad. Bessone ha encargado a la policía judicial que investigue los hechos bajo los cargos de "intento de homicidio voluntario" e "intento de homicidio voluntario contra un funcionario de policía".

Además, ha solicitado a los servicios internos de la policía que revisen las condiciones en las que los agentes abrieron fuego, para garantizar que la intervención se ajustó a los protocolos establecidos.

Neutralizado tras una travesía criminal

Tras huir del hotel, el agresor finalmente ha acabado en la plaza de Belsunce, donde parece que intentaba apuñalar a otras personas al azar, sin motivo alguno. Acabó así, hiriendo a dos personas en la cara al recibir golpes con la porra, según ha relatado el medio local 'Ouest France'.

Después de esta travesía criminal, el hombre se encontró con una patrulla policial. "Según los primeros indicios, los agentes le pidieron que tirara sus armas. Al no obedecer, hicieron uso de sus armas y lo neutralizaron", añade el fiscal.

Un testigo, vecino del barrio, relató a los periodistas de la 'Agencia France-Presse' que la policía llegó "muy rápido". "Intentaron detenerlo delante de un restaurante de comida rápida y allí el hombre intentó atacar a un policía con un cuchillo", aseguró. Tal y como confiesa el testigo, el policía gritó "¡detente, detente!, antes de oír disparos".

A pesar de los intentos de reanimación por parte de los servicios de emergencia, el agresor fue declarado fallecido a las 15:26 horas. El primer balance habla de cinco víctimas, una de ellas en estado crítico: el compañero de piso que se encontraba en la habitación de la que fue expulsado el agresor. El gerente del hotel y su hijo también fueron trasladados al hospital, aunque su pronóstico vital no parece comprometido "a priori".

El autor de los hechos era conocido por la justicia

El fiscal de la República de Marsella ha abierto varias investigaciones, nombradas anteriormente. La investigación que se ha abierto contra los policías que intervinieron incluye el delito de homicidio voluntario "a raíz de los golpes que se propinaron para neutralizar" al agresor. El autor de los hechos, "era conocido por la policía y la justicia", según Bessone. Aunque la hipótesis de una disputa personal parece descartada, su móvil seguía siendo investigado este martes a última hora de la tarde.

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, acudió rápidamente al lugar del ataque y expresó en 'X' su mensaje de apoyo: "Presente junto a los residentes, las fuerzas del orden y los servicios de emergencia, expreso mi total apoyo a todos los afectados por el atroz ataque con arma blanca ocurrido hoy en Belsunce. Agradezco a la policía nacional su rápida respuesta. Acabo de hablar con el ministro del Interior, quien estará en Marsella esta tarde. La seguridad de los habitantes de Marsella es mi prioridad".

