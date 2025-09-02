Bélgica reconocerá el Estado palestino en la ONU ante la crisis humanitaria en Gaza

Bélgica ha confirmado que reconocerá al Estado palestino durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York. La decisión del Gobierno belga se enmarca en la respuesta al "drama humanitario" que vive la Franja de Gaza y a las violencias perpetradas por Israel, que según el Ejecutivo, violan el derecho internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, explicó en su cuenta de 'X' que "no se trata de sancionar al pueblo israelí, sino de garantizar que su Gobierno respete el derecho internacional y humanitario y de tomar medidas para intentar cambiar la situación sobre el terreno".

Sanciones contra Israel

Prévot anunció además que Bélgica impondrá 12 sanciones contra Israel. Entre ellas se encuentran:

Prohibición de importar productos israelíes.

Revisión de la política de compras públicas con empresas de ese país, restricciones de sobrevuelo y tránsito de naves.

Declaración de "persona no grata" para "dos ministros israelíes extremistas, varios colonos violentos y dirigentes de Hamás".

El ministro destacó que la decisión belga supone un "firme gesto político y diplomático" orientado a condenar "las intenciones expansionistas de Israel con sus programas de colonización y sus ocupaciones militares" y a avanzar hacia una solución de dos Estados. En este sentido, Prévot subrayó que "Palestina será, por lo tanto, un Estado plenamente reconocido por Bélgica en la escena internacional".

"Consciente del trauma generado en el pueblo israelí por los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, la formalización administrativa de este reconocimiento mediante un decreto real tendrá lugar cuando el último rehén haya sido liberado y Hamás ya no asuma la gestión de Palestina", añade.

Con este paso, Bélgica se suma a otros países europeos, como Francia, Reino Unido y España, que ya han reconocido al Estado palestino, reforzando la presión internacional sobre Israel para que respete el derecho internacional y los derechos humanos de los territorios palestinos. La decisión también pone fin a días de tensión dentro del Gobierno belga, compuesto por cinco formaciones, debido a las diferentes posiciones de los partidos sobre cómo actuar frente a la situación de Gaza.

La violencia continúa en Gaza

Mientras tanto, la violencia en la Franja de Gaza no cesa. Solo este martes, más de 50 personas han perdido la vida en los bombardeos del ejército israelí. Desde el inicio de los ataques el 7 de octubre de 2023, más de 63.000 personas han muerto en la región, en su mayoría civiles, según fuentes humanitarias. La crisis humanitaria sigue agravándose, con hospitales y servicios básicos desbordados, y la comunidad internacional advierte de la urgencia de una intervención diplomática para frenar la escalada del conflicto.

La decisión de Bélgica se produce en un momento de gran tensión internacional y refleja la creciente presión de varios países europeos para encontrar una salida política al conflicto israelo-palestino. Con el reconocimiento formal del Estado palestino, el país belga busca reforzar el diálogo diplomático y señalar que el respeto al derecho internacional debe ser una prioridad en la región.

