Trump tacha de "locura" los rumores de su estado de salud y anuncia que enviará la Guardia Nacional a Chicago

En un mensaje televisado, el presidente desmintió las especulaciones sobre su estado físico y confirmó que el cuartel general de U.S. Space Command dejará Colorado para mudarse a Huntsville (Alabama). También avanzó que estudia enviar la Guardia Nacional a Chicago.

Donald Trump en el Despacho Oval

El presidente Donald Trump compareció desde el Despacho Oval para zanjar las conjeturas sobre su estado: calificó los rumores como “fake news” y aseguró que mantiene “plena capacidad” para gobernar.

La intervención sirvió además para anunciar el traslado del cuartel general de U.S. Space Command a Redstone Arsenal (Huntsville, Alabama), decisión que revierte la permanencia en Colorado y que, según la Casa Blanca, “refuerza la seguridad nacional y la economía del ‘Rocket City’”. Medios estadounidenses habían adelantado el movimiento a lo largo del día.

Trump enmarcó el cambio en una reorganización mayor de la defensa, incluida su propuesta de sistema “Golden Dome”, y lo presentó como generador de empleo e inversión. La mudanza del Mando Espacial, reconstituido en 2019, ha sido objeto de controversia política y previsiblemente afrontará recursos legales desde Colorado.

Además, ha anunciado que fuerzas estadounidenses ha atacado y destruido un barco que transportaba drogas procedentes de Venezuela. Se trata de la primera operación militar en el despliegue estadounidense frente a las costas de Venezuela. Disparos, al parecer contra un barco que presuntamente había llevado drogas, aunque todavía no se conocen más detalles.

Todo ocurre en un día en el que ha recibido una nueva sentencia judicial contra el despliegue de soldados dentro del país para tareas en esencia policiales, aunque no puede apelar hasta llegar a la Corte Suprema.

Refuerzo para Chicago

En el bloque de seguridad interior, el presidente afirmó que valora enviar la Guardia Nacional a Chicago tras un fin de semana de violencia con decenas de tiroteos. Autoridades locales y veteranos han mostrado su oposición y recuerdan que, a diferencia de Washington D. C., la Guardia Nacional depende del gobernador del estado salvo activaciones específicas, y que recientes decisiones judiciales han puesto bajo la lupa despliegues federales previos.

La alocución llegó tras varios días de especulaciones sobre la salud del mandatario, alimentadas en redes; la Casa Blanca había adelantado que el anuncio versaría sobre Defensa. Con el mensaje, Trump buscó retomar la iniciativa política y proyectar control del timón económico y militar.

En las próximas horas se esperan detalles operativos sobre el calendario de la mudanza a Alabama y eventuales medidas de seguridad interior, mientras gobernadores y alcaldes analizan el encaje legal de cualquier despliegue adicional.

