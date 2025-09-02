Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
VÍDEO: La Policía rocía con gas pimienta a un niño de 11 años en protestas antinmigrantes en Londres

El incidente se produce mientras en plena ola de tensión en Reino Unido por la inmigración.

Menor gas pimienta

La Policía rocía con gas pimienta a un niño de 11 años | Antena 3 Noticias

Ángel Granero
Publicado:

Un niño de 11 años resultó afectado por gas pimienta durante un operativo policial en Londres, cuando agentes intervinieron para dispersar a un grupo de ultras enmascarados que irrumpieron en un centro comercial exigiendo la expulsión de migrantes.

La polémica migratoria está sacudiendo Reino Unido. El gobierno de Keir Starmer ha prohibido la reunificación familiar de refugiados, además de una revisión estricta de los visados de estudiantes internacionales. El Ministerio del Interior ha advertido que no se tolerará que quienes ven expirar su permiso de residencia soliciten asilo como vía para permanecer en Reino Unido.

Según datos oficiales, un 15 % de las solicitudes de asilo registradas el año pasado, unas 16.000, corresponderían a estudiantes que intentaron acogerse a esa vía. Para frenar esta práctica, las autoridades ya han empezado a enviar mensajes a miles de estudiantes advirtiendo que cualquier petición sin sustento será rechazada "de manera rápida y contundente".

