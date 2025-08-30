Encuentran el cadáver de la turista española desaparecida en Indonesia enterrado en una playa

Las autoridades de la isla de Lombok en Indonesia, han encontrado el cuerpo sin vida de Matilde ('Mati') Muñoz, la turista española que había desaparecido hace dos meses y de la que no se sabía nada sobre su posible paradero. Han sido la propia policía la que lo ha confirmado a los medios este sábado. El cadáver ha sido encontrado enterrado en una playa de una zona cercana a la que le perdió la pista.

Las autoridades han confirmado que han sido detenidas dos personas relacionadas con este hallazgo, y que el suceso podría tener tintes homicidas. De hecho, la familia llevaba tiempo pensando que se trataba de "un crimen de manual" y ha reclamado a la Policía del país asiático y a Interpol que intensificaran la investigación.

Ignacio Vilariño, sobrino de la fallecida, denunció contradicciones de algunos de los empleados y encargados del hotel donde había desaparecido "son tan evidentes que no dejan lugar a dudas", sobre una posible implicación en la desaparición. "Nos carcome que nadie haya sido llevado a declarar ante la Policía del país. Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo", ha afirmado con rotundidad.

La desaparición de 'Mati'

Nacida en Ferrol (La Coruña) en 1952 y afincada en Mallorca, María Matilde Muñoz Cazrola, jubilada y quien pasaba largas temporadas viajando por Asia, había llegado a la isla de Lombok en junio.

Matilde llegó a la isla de Lombok después de haber visitado en mayo Sumatra, luego en Malasia y finalmente llegar a la zona costera de Senggigi en Lombok. Es ahí donde se le pierde el rastro. Una de las amigas de Mati fue a buscar al hotel en el que la turista desaparece. La amiga y su marido habían quedado con Mati el 24 de julio, pero la gallega no dio señales de vida.

Seis días después de la desaparición se envió un mensaje desde el móvil de Mati a una empleada del hotel, con graves faltas de ortografía, "impropias de ella", informando que debía viajar al país de Laos, algo que nunca ocurrió. La familia cree que fue otra persona quien escribió esos mensajes como parte de una coartada. "No tenemos ninguna duda de que fueron fraudulentos", recalcó el sobrino.

La Policía indonesia había iniciado una investigación por la desaparición de Muñoz en Lombok, isla cercana a la turística Bali, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta. El 24 de agosto, trabajadores del hotel avisan de que han encontrado las pertenencias de Mati en la basura. Pero nunca hubo rastro de su pasaporte, ni de sus tarjetas bancarias y tampoco su teléfono móvil.

