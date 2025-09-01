Asesinado a tiros un niño de 11 años tras llamar de broma al timbre de una casa

Lo que comenzó como un juego ha terminado en tragedia en Houston, Texas. Un niño de 11 años murió el sábado por la noche después de recibir varios disparos mientras jugaba con un grupo de amigos a 'ding, dong, ditch', una broma que consiste en llamar a la puerta de una vivienda y salir corriendo antes de que abran. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital en estado crítico, pero falleció poco después a causa de la gravedad de las heridas.

Según informó el Departamento de Policía de Houston en un comunicado, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 23:00 horas de la noche en la calle Racine. Tras llamar a la puerta y huir corriendo, el niño recibió varios disparos que impactaron directamente en su cuerpo.

El niño "sufrió un par de heridas de bala", confirmó el teniente Amber Khan del Departamento de Policía de Houston a KHOU 11 en la escena del crimen. Una persona fue detenida para ser interrogada, aunque de forma posterior quedó en libertad. Las autoridades han confirmado que se ha emitido una orden de registro como parte de la investigación y que la identidad de la víctima todavía está pendiente de la verificación oficial.

El caso ha generado gran conmoción en la comunidad, no solo por la corta edad de la víctima, sino también porque se trata de un tipo de incidente que se ha repetido en distintos puntos del país. En mayo de 2024, un atleta de secundaria en Virginia perdió la vida cuando supuestamente el propietario de una vivienda en la que había tocado al timbre, abrió fuego contra él y contra sus amigos que se encontraban jugando a la misma broma. Dos meses después, en Maine, otro menor también resultó herido en circunstancias similares.

La popularización de este reto en redes sociales como TikTok ha hecho que aumenten los casos de 'ding, dong, ditch' en Estados Unidos. Sin embargo, algunos de ellos han terminado en tragedia al coincidir con propietarios armados que reaccionaron ante la broma de forma violenta. La Policía de Houston ha insistido en que la investigación todavía sigue abierta y que no descarta que se produzcan nuevas actuaciones.

