Andrew Smith Serrano explica las fases de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán: "La ambigüedad es el patrón para tener desconcentrado al contrario"

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán para neutralizar la amenaza del régimen iraní ha abierto un intenso debate internacional. Con varios países implicados directa o indirectamente y otros tratando de mantenerse al margen, la gran incógnita ahora es hasta dónde puede escalar el conflicto.

Para entender el momento actual de la escalada militar, el analista Andrew Smith Serrano, miembro del International Institute of Strategic Studies (IISS) de Londres y del Centro para el Bien Común de la Universidad Francisco de Vitoria, explica en el debate '¿Lo Hablamos?' las diferentes fases que forman parte de la estrategia para la ofensiva.

Según Smith Serrano, la estrategia impulsada por EEUU, con Donald Trump al frente, se basa en la gestión de la incertidumbre y el factor sorpresa. "Trump ha lanzado una ofensiva muy basada en la escuela de cómo gestionar una crisis y la incertidumbre. La ambigüedad es el patrón para tener desconcentrado al contrario", explica.

El analista sostiene que el plan militar se estaría desarrollando en tres fases principales. En la primera fase, sería la "decapitación" del régimen, que consistiría en eliminar o neutralizar a los principales líderes y estructuras de mando. Esta etapa ya habría concluido.

La segunda fase, que sería la que está en marcha actualmente, consiste en los misiles balísticos. Está centrada en "acabar con la actividad nuclear que tenga Irán" y debilitar su infraestructura militar.

Por último, la tercera fase: la Guardia Revolucionaria. Esta etapa estaría dirigida contra uno de los pilares del régimen iraní. Smith Serrano señala que esta fase habría comenzado recientemente y podría intensificarse en su fase más violenta. El objetivo final, según este análisis, sería "acelerar el comienzo de desintegración del régimen".

La estrategia de resistencia de Irán

Desde el lado iraní, la estrategia parece ser diferente. Según Smith Serrano, Teherán ha aprendido de conflictos anteriores y plantea la guerra como una cuestión existencial: "En este momento el conflicto para ellos es existencial, no es una guerra más", explica.

Irán estaría tratando de dispersar riesgos y desgastar las defensas de sus adversarios, obligando a los americanos y a los israelíes a consumir y reemplazar armamento. "Si Irán resiste es victorioso, y por lo tanto para ellos no tiene límite", resume el experto.

Por el lado de EEUU, en cambio, Smith Serrano observa un final claro: "Trump no puede caer como perdedor. En algún momento declarará victoria, hará las maletas y se irá a otra crisis".

El dilema de los objetivos y cuánto puede durar la guerra

El investigador sénior del Institute for Statecraft de Londres, Nicolás de Pedro, coincide en que la clave del conflicto está en los objetivos estratégicos de cada parte: "El principal dilema tiene que ver con los objetivos. En el caso de Israel es más evidente: la neutralización de Irán. Probablemente le importa menor el estado del día después", explica.

Sin embargo, considera que la posición de Estados Unidos es más compleja: "En el caso de EEUU no está tan claro a qué amenazas inminentes se refiere ni cuáles son exactamente los objetivos". Para De Pedro, parte de la estrategia consiste en generar incertidumbre en el régimen iraní.

Mientras tanto, Irán estaría dosificando su respuesta militar para alargar el conflicto en el tiempo, algo que puede resultar especialmente costoso para Washington. "No sabemos cuánto pueden aguantar los iraníes, dependerá también de cómo sea la guerra. Para EEUU el coste es muy amplio, porque las municiones que se consumen tienen costes muy significativos", señala. El analista concluye que, al tratarse de una guerra que Irán percibe como existencial, su capacidad de resistencia pueda ser mayor de lo que muchos esperan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.