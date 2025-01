El sombrero de Melania Trump en la investidura de Donald Trump desata los memes en las redes: "Tenía un objetivo claro"

La investidura de Donald Trump como presidente número 47 de Estados Unidos estuvo rodeada de solemnidad y atención mediática, pero quien acaparó gran parte del protagonismo fue la primera dama, Melania Trump. La selección de su sombrero de grandes dimensiones, diseñado por Eric Javits, no solo impidió un gesto afectuoso entre la pareja presidencial, sino que también se convirtió en un símbolo interpretado de diversas formas.

Durante el acto en el Capitolio, Melania, con su sombrero de ala ancha, bloqueó un intento de beso por parte de Trump, dejando el gesto en el aire. El momento, captado por las cámaras, se viralizó rápidamente en redes sociales y fue bautizado como "el beso no beso".

"Una coraza emocional"

En una entrevista para Antena 3 Noticias, Isabel Terroso, propietaria de la sombrerería Balel en Madrid, ofreció su perspectiva profesional sobre la elección de Melania. Según Terroso, el sombrero no fue solo un accesorio estilístico, sino una declaración de intenciones. "Con el frío de enero y siendo un evento en interior, no tenía mucho sentido llevar una pamela tan grande. Pero aquí había otro significado", afirmó.

Terroso interpretó la elección como una forma de expresar desapego: "Este sombrero dice 'estoy, pero no estoy'. Es muy horizontal y cubría completamente su rostro, creando una especie de coraza". Además, destacó que el maquillaje fuerte y marcado de Melania reforzaba esa imagen de dureza y distanciamiento.

La sombrerera señaló que en 2019 Melania llevó un sombrero similar, pero con un estilo más inclinado y femenino. Esta vez, sin embargo, "quería ausentarse, evadirse del evento".

¿Un mensaje intencionado?

El gesto de distanciamiento fue interpretado como una manera de evitar besos o gestos no deseados. "En mi taller, una de las preguntas más comunes es si con un sombrero así se pueden dar besos. Claramente, Melania no estaba interesada en ese tipo de contacto durante este momento. Parecía que el sombrero funcionaba como una barrera, y Donald Trump intentó varias veces sortearla, pero no era el momento", explicó Terroso.

Aunque los usuarios de redes sociales convirtieron el momento en tendencia, Terroso asegura que la elección del sombrero también tiene un impacto positivo en su sector. "Ha generado conversación, algo que siempre es bueno para la sombrerería. Me recuerda al éxito que tuvo el sombrero de la reina Letizia en la coronación de Carlos III, aunque en este caso el impacto fue por lo extraño de la elección en ese contexto".

Sobre el costo de una pamela como la de Melania, Terroso explicó que depende del material y la mano de obra: "Puede variar entre 600 y 700 euros en función de si está hecha con fieltro de pelo de liebre, lana o castor. Pero este precio puede cambiar según los acabados".

Más allá del sombrero, los gestos de afecto en público entre Donald y Melania Trump han sido siempre escasos. Durante el baile inaugural, la primera dama prescindió del sombrero y eligió un elegante vestido palabra de honor en blanco, diseñado para la ocasión. A pesar de las circunstancias propicias, no hubo beso entre la pareja, pero sí un abrazo que siguió el ritmo de la música.

El presidente aprovechó el momento para elogiar a su esposa públicamente, dedicándole unas palabras: "Gracias a nuestra fantástica primera dama, Melania". Estas declaraciones dejaron claro que, al menos de manera oficial, ambos seguirán trabajando como pareja presidencial en los próximos cuatro años.

Los memes de las redes sociales

Las redes sociales se llenaron inmediatamente de memes sobre la pamela, algunos comparan a la primera dama con un astuto villano, que lleva un sombrero negro de ala ancha muy parecido. También con este otro conocido detective, de la viñeta Espía contra espía y con V de Vendetta. Incluso la le han llegado a comparar con el estilo de vestir de Michael Jackson: "sabias que Michael Jackson la iba a romper cuando salía vestido así". También le han encontrado parecido al divertido personaje de La máscara y algo más cercano a nosotros: "Sí que ha cambiado el logo de Tío Pepe en los últimos años..."

