Soldados israelíes detienen en el colegio a un niño palestino de nueve años "por tirar piedras"

Los soldados israelíes han detenido a un niño palestino de 9 años en su escuela acusado de lanzar piedras contra una patrulla israelí. El vídeo, difundido por la ONG israelí B'tselem, muestra cómo los soldados armados arrestan a Zein Idris e intentan hacer lo mismo con su hermano Taim, de 7 años, en la escuela primaria Ziad Jaber.

Según publica la CNN, la ley civil y militar israelí señala que la edad de culpabilidad penal es de 12 años, pero los niños palestinos menores de 12 han sido detenidos últimamente por las tropas israelíes. "Tiraron piedras, no me importa la edad que tengan", le dice un soldado al director de la escuela, que protestaba porque los niños son muy jóvenes.

El soldado amenaza además con romper el brazo del maestro si no suelta al menor. Zein es finalmente llevado por los soldados y metido en un vehículo del ejército, mientras que su hermano permanece escondido en una de las aulas.

La escuela primaria y los residentes del vecindario aseguran que el joven fue detenido durante casi una hora en un puesto militar cercano, según el informe de CNN.

"Corrieron a la escuela y me arrestaron", dijo el menor a CNN durante una entrevista en su casa después del incidente. "Uno de los soldados me gritó mientras me retorcía la oreja y me dijo: 'tiraste una piedra'. Le dije que no, pero me agarró del hombro, me empujó con fuerza contra la pared y me detuvo por dos horas", relata.

Un portavoz del ejército israelí le dijo a CNN que los estudiantes habían arrojado piedras a los vehículos que eran propiedad de residentes de asentamientos israelíes. El portavoz dijo que los soldados hicieron una advertencia a los niños y negó que alguien hubiera sido detenido.