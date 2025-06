Trump anuncia un "alto el fuego total" de 12 horas entre Irán e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Israel e Irán han alcanzado un "alto el fuego total"de doce horas, un tiempo tras el cual señaló que se considerará que la guerra entre ambos países "habrá terminado". "¡ENHORABUENA A TODOS! Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un ALTO EL FUEGO total (en aproximadamente seis horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales), durante doce horas, momento en el cual se considerará que la guerra habrá TERMINADO", ha manifestado en su red social, Truth Social.

El mandatario detalló que "oficialmente, Irán iniciará el alto el fuego", mientras que 12 horas después lo comenzará Israel, de manera que en unas 24 horas "el mundo anunciará oficialmente el FIN DE LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS". Sus cálculos apuntan a que Teherán adoptará el armisticio a las 00:00 de este martes, hora de Washington (04.00 GMT del martes).

'LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS'

"Suponiendo que todo vaya como debería, y así será, felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse 'LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS'", escribía Trump en su mensaje.

"Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo, ¡y nunca lo hará! ¡Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga a Oriente Medio, que Dios bendiga a Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo!", terminaba el escrito.

La respuesta de Irán

Poco después de este anuncio del presidente estadounidense, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha asegurado que "no hay un acuerdo sobre un alto el fuego ni un cese de operaciones" con Israel, a pesar de ese anuncio. "Por el momento, no hay un acuerdo sobre un alto el fuego o un cese de las operaciones", declaró Araqchí en un mensaje en la red social 'X'. "Como he dicho repetidamente, fue el régimen israelí que empezó la guerra, no nosotros", añadió.

Sin embargo, el ministro iraní abrió la puerta a la posibilidad de pausar los ataques y aseguró que si Israel "pone fin a su agresión ilegal" contra Irán para las 4:00 de la madrugada en hora local (00:30 GMT) Irán "no tendrá intención de continuar con su respuesta".

Con esta diferencia de posturas, la situación es de desconcierto. El mensaje fue publicado pasadas 4:00 horas de la madrugada, mientras varios medios iraníes informaban de nuevas explosiones en zonas de Teherán, la capital del país. "La decisión final del cese de las operaciones militares la tomaremos posteriormente", aseguró Araqchí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com