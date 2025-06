¿Dónde está Jamenei?: El líder supremo de Irán está protegido por una unidad secreta ante las amenazas de Israel

El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, se encuentra actualmente bajo la custodia de una unidad de élite completamente secreta, en un lugar no revelado y con medidas de seguridad excepcionales. Así lo ha confirmado el diario británico The Telegraph, que cita a funcionarios iraníes y fuentes con conocimiento directo de la situación.

Según el citado medio, la decisión de trasladar al líder se produjo tras el incremento de las amenazas explícitas del Gobierno israelí contra figuras clave del régimen iraní, en el marco de las crecientes tensiones por el conflicto en Gaza, el programa nuclear iraní y los recientes ataques contra intereses israelíes en la región.

Uno de los funcionarios en Teherán consultados por The Telegraph declaró: "No se esconde de la muerte, no está en un búnker. Pero su vida corre peligro, y hay una unidad responsable de su protección, cuya existencia nadie conocía, para evitar cualquier posibilidad de infiltración".

Jamenei bajo la custodia de una unidad de élite secreta

La nueva unidad de protección personal del ayatolá habría sido creada al margen de las estructuras de seguridad habituales, como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). La preocupación principal, según esta información, era que los servicios de inteligencia israelíes hubieran logrado penetrar profundamente en el régimen, incluso en sus órganos de seguridad.

El periodista Con Coughlin, editor de defensa de The Telegraph y uno de los autores de la investigación, sostiene que esta fuerza especial de guardaespaldas fue seleccionada tras exhaustivos procesos de investigación y verificación, y que su existencia era desconocida incluso para altos mandos del CGRI. "La operación ha sido diseñada para eliminar cualquier posibilidad de traición interna. El nivel de secreto es extremo", asegura otra fuente en Irán citada por el medio.

Un momento delicado para el régimen iraní

Este movimiento de protección ocurre en un momento especialmente delicado para el régimen iraní. A la incertidumbre internacional tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en mayo, se suman las tensiones con Israel, los ataques entre milicias proiraníes e intereses occidentales en Siria e Irak, y una creciente presión interna por la crisis económica y las restricciones sociales.

Hasta ahora, la oficina del líder supremo no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, y Jamenei no ha aparecido en actos públicos desde hace varias semanas, lo que ha alimentado rumores sobre su estado de salud y su paradero exacto.

Sin embargo, fuentes diplomáticas occidentales han indicado que no hay señales de que Jamenei haya perdido el control del régimen, y que sus decisiones se siguen ejecutando a través del Consejo de Guardianes y otras estructuras del poder iraní.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com