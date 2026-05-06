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Castigo escolar

Singapur permitirá azotar a alumnos que hagan bullying

Los alumnos varones podrán recibir hasta tres golpes de vara como última medida disciplinaria

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Sara Díaz
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Singapur ha desatado un intenso debate internacional tras anunciar que permitirá el castigo corporal como último recurso contra el acoso escolar. Las nuevas directrices educativas contemplan que los alumnos varones que practiquen bullying, incluido el ciberacoso, puedan recibir hasta tres azotes con vara dentro del entorno escolar.

El Gobierno defiende la medida como una herramienta excepcional para los casos más graves, cuando todas las demás sanciones hayan resultado insuficientes. Según el Ministerio de Educación, la decisión busca frenar el aumento de episodios de acoso entre estudiantes y reforzar la disciplina en las aulas. Tras la aplicación del castigo, las escuelas deberán supervisar el bienestar del alumno y ofrecer apoyo psicológico.

Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones internacionales de defensa de la infancia. Entidades como UNICEF advierten de que el castigo físico puede perjudicar la salud mental y emocional de los menores, además de aumentar la agresividad y los problemas de comportamiento a largo plazo. Para estos organismos, la disciplina escolar debe basarse en métodos educativos y no violentos.

La medida también ha abierto un debate por la diferencia de trato entre chicos y chicas. Mientras los alumnos varones podrían enfrentarse a azotes, las alumnas recibirían sanciones como detenciones, suspensiones o ajustes en su calificación de conducta. Esta distinción ha provocado críticas por posible discriminación de género.

En el propio país, la sociedad se encuentra dividida. Parte de la población respalda una respuesta contundente frente al bullying, mientras que otros temen que la normalización del castigo físico envíe un mensaje equivocado a las nuevas generaciones.

La decisión de Singapur reabre así una discusión global: hasta dónde deben llegar las medidas disciplinarias para frenar el acoso escolar y si el castigo físico tiene cabida en la educación del siglo XXI.

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