Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

EEUU - Irán

Trump afirma que el estrecho de Ormuz es un "nuevo territorio estadounidense"

Ha publicado una imagen en su red social Truth Social donde aparece el estrecho rodeado por un círculo y acompañado del texto: "NUEVO territorio de Estados Unidos".

El presidente de EE.UU., Donald Trump.

El presidente de EE.UU., Donald Trump. Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en denominar al estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense", al postear una fotografía en su red social Truth Social con esta denominación. En dicha imagen se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán, donde con un círculo señala el Estrecho de Ormuz y el texto "NUEVO territorio de Estado Unidos" acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas

Ya el pasado viernes Trump aseguró que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz como "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y ya ha vencido el plazo del alto el fuego pactado en junio.

"Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", declaró Trump entonces en un mítin político en Long Island.

Días antes, el mandatario estadounidense ya habló de la idea de que Estados Unidos se "quede" el estrecho de Ormuz argumentando que ya controla la ruta marítima porque los ataques estadounidenses realizados desde febrero han diezmado las capacidades militares iraníes, algo que Teherán ha rechazado.

"Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió el miércoles pasado Trump en su red Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto". Ayer, 17 de agosto, venció ese plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.

El nuevo enfado de Donald Trump con una periodista: "Cállate, eres muy irrespetuosa"

Donald Trump en la Casablanca

Publicidad

Mundo

El presidente de EE.UU., Donald Trump.

Trump afirma que el estrecho de Ormuz es un "nuevo territorio estadounidense"

Imagen de Natalie Harp

¿Quién es Natalie Harp? La misteriosa asistenta que se ha convertido en la sombra de Trump

Ciervo en un bosque

Sacrifican un ciervo que atacó a una persona en el parque Richmond de Londres

Japón inventa el ‘frigorífico humano’ para combatir el calor extremo
Calor en Japón

Japón inventa el 'frigorífico humano' para combatir el calor extremo

Donald Trump en la Casablanca
TRUMP

El nuevo enfado de Donald Trump con una periodista: "Cállate, eres muy irrespetuosa"

Shakira se vuelca con Colombia tras el terremoto
Terremoto Colombia

Shakira se vuelca con Colombia tras el terremoto y anuncia que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó y 10 colegios

El terremoto de Colombia ha dejado deja hasta el momento 287 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Tiroteo en un instituto de Filipinas
Tiroteo Filipinas

Nuevo tiroteo en Filipinas: un estudiante entra armado a un instituto en Zamboanga y abre fuego matando a tres personas

El estudiante ha retransmitido el tiroteo con una cámara corporal. Después del ataque se ha suicidado. Advertimos de la dureza de las imágenes.

Imagen de archivo del rey de Noruega

El rey Harald V de Noruega, hospitalizado en Oslo por una anemia

Ejército de Estados Unidos

Irán ofrece más de 20.000 euros por la captura o muerte de soldados estadounidenses

Imagen de un coche

Una familia recorre 100 kilómetros con su hijo muerto en el coche sin darse cuenta

Publicidad