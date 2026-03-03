Trump no descarta enviar sus tropas sobre el terreno de Irán y anuncia una "gran ola de ataques"

Ante la creciente tensión en Oriente Medio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán si fuera necesario y amenazó con una nueva "gran ola" de ataques, pero niega dar ninguna información adicional sobre qué tipo de acciones por parte de Irán podrían provocar este despliegue mayor. Al mismo tiempo que Netanyahu, asegura que "esto terminará pronto".

Con el objetivo final de derrocar el régimen iraní y frente a una incertidumbre a nivel mundial, Trump promete "terminar" la guerra mediante una mezcla de fuerza a distancia, presión interna y cálculo energético, haciendo hincapié en la capacidad que tiene el país estadounidense para alargar la duración del conflicto cuanto sea necesario y alardeando de que su país tiene un "suministro ilimitado" de armas y que las reservas de municiones nunca han sido más altas. Al mismo tiempo, confiesa que no esperaba una respuesta tan contundente por parte de Irán. Tras haber visto bombardeado el Golfo Pérsico que acoge presencia militar estadounidense, afirma que es la motivación que obliga a Washington a seguir respondiendo con fuerza.

El mandatario, sin embargo, agregó en una intervención en su red social 'Truth' Social que las reservas de armas "del nivel más alto" no son todavía las que él quisiera y culpó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, de haberlas regalado gratis a Ucrania. Pese a ello, concluyó que "Estados Unidos está bien abastecido, y listo para ganar, grande", un mensaje muy significativo que llega en plena escalada bélica en Oriente Medio tras el ataque conjunto con Israel sobre Irán el pasado sábado.

Dan Caine, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, reforzó esta amenaza estadounidense en una rueda de prensa del Pentágono, donde declaró que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial, que "llevarán algo de tiempo" y que requerirá el envío de más tropas a la región iraní.

El portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, por su parte, aseguró este martes que la guerra contra el régimen de Irán, se desarrollará en "un plazo general de semanas", aunque matizó que es pronto para concluir una duración. También añadió que el escenario actual es de "los más positivos y efectivos" entre los barajados antes del inicio de esta guerra. Soshani atribuyó la reducción del lanzamiento de misiles desde Irán a territorio israelí, a una posible estrategia "del enemigo de racionar sus capacidades" o a su debilitamiento, tras el bombardeo constante de lanzaderas y misiles por parte de cazas israelíes y estadounidenses.

