Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Irán

Trump no descarta enviar sus tropas sobre el terreno de Irán y anuncia una "gran ola de ataques"

El presidente de EEUU dice aún no haber mandado la "gran ola" de ataques y Netanyahu asegura que "esto terminará pronto".

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Trump no descarta enviar sus tropas sobre el terreno de Irán | GTRES

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Ante la creciente tensión en Oriente Medio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán si fuera necesario y amenazó con una nueva "gran ola" de ataques, pero niega dar ninguna información adicional sobre qué tipo de acciones por parte de Irán podrían provocar este despliegue mayor. Al mismo tiempo que Netanyahu, asegura que "esto terminará pronto".

Con el objetivo final de derrocar el régimen iraní y frente a una incertidumbre a nivel mundial, Trump promete "terminar" la guerra mediante una mezcla de fuerza a distancia, presión interna y cálculo energético, haciendo hincapié en la capacidad que tiene el país estadounidense para alargar la duración del conflicto cuanto sea necesario y alardeando de que su país tiene un "suministro ilimitado" de armas y que las reservas de municiones nunca han sido más altas. Al mismo tiempo, confiesa que no esperaba una respuesta tan contundente por parte de Irán. Tras haber visto bombardeado el Golfo Pérsico que acoge presencia militar estadounidense, afirma que es la motivación que obliga a Washington a seguir respondiendo con fuerza.

El mandatario, sin embargo, agregó en una intervención en su red social 'Truth' Social que las reservas de armas "del nivel más alto" no son todavía las que él quisiera y culpó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, de haberlas regalado gratis a Ucrania. Pese a ello, concluyó que "Estados Unidos está bien abastecido, y listo para ganar, grande", un mensaje muy significativo que llega en plena escalada bélica en Oriente Medio tras el ataque conjunto con Israel sobre Irán el pasado sábado.

Dan Caine, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, reforzó esta amenaza estadounidense en una rueda de prensa del Pentágono, donde declaró que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial, que "llevarán algo de tiempo" y que requerirá el envío de más tropas a la región iraní.

El portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, por su parte, aseguró este martes que la guerra contra el régimen de Irán, se desarrollará en "un plazo general de semanas", aunque matizó que es pronto para concluir una duración. También añadió que el escenario actual es de "los más positivos y efectivos" entre los barajados antes del inicio de esta guerra. Soshani atribuyó la reducción del lanzamiento de misiles desde Irán a territorio israelí, a una posible estrategia "del enemigo de racionar sus capacidades" o a su debilitamiento, tras el bombardeo constante de lanzaderas y misiles por parte de cazas israelíes y estadounidenses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Qué quiere Trump de Irán? Tres objetivos y una misma estrategia

Donald Trump

Publicidad

Mundo

Explosión en Beirut

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo: Irán ataca la embajada americana en Riad y dice haber destruido una base en Baréin

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Trump no descarta enviar sus tropas sobre el terreno de Irán y anuncia una "gran ola de ataques"

Gisèle Pelicot en la presentación de sus memorias "Un himno a la vida"

Gisèle Pelicot, sobre las atrocidades de su marido: "Lo peor ha sido ver sufrir a mis hijos"

Juan Rodríguez Garat
Guerra Irán

¿Está España dentro del alcance de los misiles balísticos? Rodríguez Garat avisa de que "hay zonas de Europa" que sí

Mancha roja en el cuello de Donald Trump
Donald Trump

La mancha en el cuello de Donald Trump que ha hecho sonar todas las alarmas

Melania Trump
Melania Trump

Melania Trump preside la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre paz e infancia sin hacer alusión a la guerra con Irán

Donald Trump devuelve un poco de protagonismo a la figura de la primera dama al enviar a Melania Trump a presidir la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en una sesión sobre paz e infancia.

miedo guerra
Guerra en Irán

Los miedos que genera la guerra en Oriente Próximo en España: "Hay que estar alerta"

Salimos a la calle y preguntamos a la gente ¿Qué opinan de este conflicto? y ¿Sentimos miedo o preocupación a que el conflicto se extienda por más países? Todos coinciden, "subirán los precios" y "estaremos más inseguros".

Marchas en Beirut

Trump anuncia que seguirá atacando Irán "el tiempo que sea necesario" mientras decretan el cierre total del Estrecho de Ormuz

Foto de archivo de la base militar de Morón, Sevilla

¿Puede EEUU usar las bases militares de Rota y Morón sin el permiso de España?

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar

Israel carga contra Sánchez por la postura de España en el ataque contra Irán: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

Publicidad