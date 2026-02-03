EE.UU. derriba un dron iraní que se acercó "agresivamente" al portaaviones USS Abraham Lincoln

Continúan las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Este martes las Fuerzas Armadas estadounidenses han derribado un dron iraní cerca del portaaviones USS Abraham Lincoln, en el mar Arábigo. Según ha confirmado el portavoz del Comando Central de Estados Unidos, el capitán de la Armada Tim Hawkins, "un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo".

Detalló que el aparato, identificado como un Shahed-139, volaba hacia el buque "con intenciones poco claras y "realizó maniobras innecesarias en dirección al buque". Sin embargo, asegura que pese "a las medidas de distensión adoptadas" por el ejército estadounidense, el dron continuó volando, lo que concluyó en su derribamiento.

Según ha explicado en 'Fox News', ningún miembro de la tripulación ni del personal ha resultado herido, y tampoco se han registrado daños materiales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el derribo y señaló, durante una entrevista en el programa 'America Reports', que las conversaciones con Irán siguen programada pese al suceso.

Dos lanchas y un dron se acercaron

El Comando Central, ha comunicado horas después de otro incidente. Esta vez en el Estrecho de Ormuz, donde fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán hostigaron al buque cisterna 'M/V Stena Imperativa', que porta bandera y tripulación estadounidense.

Según Hawkins, se trataba de "dos lanchas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y un dron iraní Mohajer se acercaron al buque cisterna M/V Stena Imperative a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del mismo".

El portaaviones USS Abraham Lincoln se ha convertido en el símbolo más visible del refuerzo militar de Estados Unidos en Oriente Medio tras la violenta represión de las protestas en Irán el mes pasado, las más graves desde la revolución islámica de 1979.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que en el caso de no llegar a un acuerdo con el país de Oriente Medio podrían ocurrir "cosas malas". E incluso envió una flotilla a las costas del país iraní. Aunque también afirmó que Teherán estaba "negociando seriamente", mientras que el alto funcionario iraní Ali Larijani indicó que los preparativos para las nuevas conversaciones entre ambos ya estaban en marcha.

