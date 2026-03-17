Revelan la identidad de Banksy, el famoso artista y activista de la máscara, tras varias décadas de misterio

Robin Gunningham, nativo de Bristol y de 51 años de edad, es el hombre detrás de la misteriosa máscara y arte urbano. La investigación comenzó en el año 2022 cuándo Reuters reconstruyó un viaje que Robin realizó a Ucrania.

El reportaje firmado por los periodistas Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison, y creado para una agencia de noticias británica, afirma haber descubierto quién hay tras la controvertida firma de Banksy.

La agencia de noticias británica, también aporta una grabación de la BBC del 2003, donde el artista confirma que su nombre de pila era Robbie.

El descubrimiento, paso a paso

Tras entrevistar a una docena de personas que rodean el entorno del artista, lo periodistas se toparon con documentos judiciales y policiales estadounidenses que no se habían hecho públicos.

Entre los documentos, encontraron la confesión manuscrita del artista sobre un delito menor de alteración del orden público hace varios años. "Y en el proceso, descubrimos cómo y por qué el hombre detrás del nombre Banksy desapareció de los registros. públicos hace más de una década", concluyen los periodistas.

Fue en 2008 cuando descubrió la verdadera identidad el medio 'The Mail on Sunday'. Cuando el propio medio publicó su foto, Banksy lo negó. Finalmente y, tras la investigación, han concluido que el artista misterioso es el mismo hombre que en 2008 salió a la luz, Robin Gunningham.

El artista fue detenido en el año 2000

Los periodistas que llevaron la investigación, explican que tres hombres bajaron de una ambulancia con botes de spray de pintura y plantillas de cartón, pudieron identificar a Robert del Naja, líder del grupo Massive Attack, pero ninguno de los presentes era Banksy.

Fue en el año 2000, en Manhattan, en una confesión firmada por el artista tras ser detenido, cuando se confirmaron las sospechas. El propio mánager del artista callejero, publicó un libro en el que narraba un crimen idéntico al de la confesión, añadiendo fotos del grafiti.

En este extenso reportaje realizado por los periodistas, han profundizado más que nunca en el mundo de Banksy. Más allá de sus polémicas pinturas que han dado la vuelta al mundo, explican, que, para muchos británicos, la icónica niña con el globo es una de las obras más queridas en el Reino Unido.

El abogado de Banksy se pronuncia

El propio abogado, Mark Stephens, explicó de forma inmediata que su cliente "no acepta que muchos de los detalles sean correctos", diciendo que esto "violaría la privacidad del artista, interferiría con su obra y lo pondría en peligro".

"El anonimato protege la libertad de expresión al permitir que los creadores digan la verdad sin temor a represalias, censura o persecución”, apuntó.

Reuters, tras las palabras del abogado, se pronunció diciendo que "el público tiene un profundo interés en comprender la identidad y la trayectoria de una figura con su profunda y duradera influencia sobre la cultura, la industria del arte y el discurso político internacional”.

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