Trump impondrá un peaje del 20 % a todos los barcos que circulen por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y afirma que Washington cobrará un 20 % de compensación a cambio de proteger a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto. "El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", señala Trump en su red Truth Social.

El líder republicano asegura que, como ya había adelantado horas antes, EE.UU. será conocido a partir de ahora como "el guardián del estrecho de Ormuz", vía marítima por donde antes del conflicto en Irán pasaba un 20 % del crudo mundial y cerrada "hasta nuevo aviso" por Irán como respuesta a los ataques del país norteamericano. "En ese carácter, y como cuestión de justicia, (EE.UU.) será reembolsado a razón del 20 % sobre toda la carga enviada, por todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo", anuncia Trump.

Trump afirma que "el proceso y la implementación" de esta compensación "comenzarán de inmediato", sin concretar cómo se realizarán estos pagos en el estrecho, que Teherán asegura controlar y donde ya ha atacado a varios buques a lo largo de los último días. Este mismo lunes, Trump declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Washington golpearía "muy duro" a Irán para "mantener el estrecho seguro" y avisa de que las fuerzas de su país "probablemente" iban a "administrar" el paso. Según el mandatario, EE.UU será compensado porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima "son muy ricas". "Están de nuestro lado y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...). Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", insiste.

Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento en junio para continuar con las negociaciones hacia un acuerdo definitivo de paz, que ahora pende de un hilo debido a los recientes ataques después de que Trump diera por terminado el alto el fuego.

Como parte de ese acuerdo, EE.UU. dio por terminado bloqueo naval que impuso sobre las costas y los puertos iraníes. El restablecimiento de ese cerco pretende hundir la ya dañada economía iraní y seguir presionando a sus líderes. EE.UU. envió una nueva ofensiva en la noche del domingo contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" la capacidad de Teherán para atacar a buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Como respuesta, Teherán ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense.

El Ejército iraní responde a Trump

El Ejército de Irán ha advertido que no permitirá, "bajo ninguna circunstancia", que EE.UU. "interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz", en respuesta a las declaraciones del presidente Trump.

El portavoz del Comando Unificado Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, asegura que, "tras las advertencias previas, bajo ninguna circunstancia permitiremos que Estados Unidos interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz".

En este comunicado, el portavoz del Ejército iraní afirma que el "repetido aventurerismo y las fechorías de Estados Unidos" en la gestión del estrecho de Ormuz han puesto gravemente en peligro la seguridad regional, el comercio internacional y el paso de petroleros y buques mercantes.

Asimismo, recalca que las fuerzas armadas de la República Islámica "reaccionarían con severidad" ante cualquier "perturbación e inseguridad" que ocasionen las unidades estadounidenses en el paso de buques mercantes y petroleros, fuera de las rutas designadas por Irán y sin autorización de las Fuerzas Armadas iraníes.

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