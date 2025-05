Muere por el ataque de un canguro en un zoológico tras entrar a su recinto para jugar con él

Un hombre de 52 años ha sido encontrado muerto en el interior de un recinto de canguros y ualabíes. El suceso tuvo lugar el pasado viernes por la noche en una granja cerca de la localidad de Loris, en el condado de Horry (Carolina del Sur, EEUU), según confirmó la Policía Local a través de un comunicado oficial.

La víctima ha sido identificada como Eric Slate, hermano del propietario de '5-Star Farm', el zoológico en el que se produjo el fatal incidente. Las autoridades han informado que se le va a realizar una autopsia al cuerpo de Eric mientras los agentes continúan con la investigación para tratar de esclarecer las causas exactas de su muerte.

Múltiples heridas por fuerza contundente

El cadáver de Eric Slate fue hallado en el recinto de los canguros y ualabíes del zoológico y presentaba "múltiples heridas por fuerza contundente", tal y como han informado desde News 13 en la emisora local WBTW, filial de CBS News.

Aunque el reporte preliminar de la Policía sobre el caso, dado a conocer por la citada emisora y del que se han hecho eco multitud de medios, no precisaba cuál de los animales fue el responsable del ataque mortal, el concejal del condado de Horry Dennis DiSabato confirmó a News13 la implicación directa de un canguro en la muerte: "Un canguro estuvo directamente involucrado en la muerte del señor State".

Entró al recinto para jugar con él

Por su parte, el concejal Mark Causey declaró al mismo medio que la víctima tenía "antecedentes" de entrar al recinto de los canguros y "jugar bruscamente" con él.

Asimismo, Causey ha asegurado que el canguro implicado "no es agresivo y no ha sido sacrificado". "No es un animal agresivo. Es muy triste... No fue culpa del animal", ha añadido. Ahora, expertos en canguros acudirán al lugar para comprobar que el canguro esté bien y revisar las medidas de seguridad del zoológico, tanto para los visitantes como para los propios animales.

