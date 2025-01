La nota 'escondida' que Matthew Perry dio a Lisa Kudrow, su compañera de 'Friends', antes de morir

El actor Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la serie 'Friends', murió hace ya más de un año. Encontraron su cuerpo sin vida el 28 de octubre de 2023 en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles. "La causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry, de 54 años, fueron los efectos agudos de la ketamina", afirmó el Departamento Médico Forense de Los Ángeles.

Sus compañeros de la serie compartieron emotivos homenajes para despedirse de él. Recientemente se ha conocido a través de una entrevista que ha concedido Lisa Kudrow, conocida como Phoebe Buffay, en el Show de Drew Barrymore, que Perry le dejó una nota 'oculta' a su compañera. Al acabar la serie, los actores se quedaron con algún recuerdo de ella, por ejemplo, Kudrow se quedó con los anillos de Phoebe. Ella no cogió nada, pero su amigo y compañero Matthew Perry le regaló el tarro de galletas que tenía el reloj incorporado.

"El último día de rodaje, Matthew me dio el tarro de galletas que tenía el reloj incorporado porque, en algún momento, pensé que era un reloj de verdad", afirmó Kudrow durante la entrevista. Un año después de la muerte del actor, encontró un mensaje escondido en ese tarro: "No lo había abierto ni había mirado dentro. Tenía una nota allí", aseguró sin revelar el contenido del escrito.

Cuando se enteró de la noticia de su fallecimiento, ella le escribió una emotiva carta en su cuenta de Instagram agradeciéndole haber trabajado juntos. "Gracias por hacerme reír tanto con lo que decías, que me dolían los músculos y se me saltaban las lágrimas TODOS LOS DÍAS. Gracias por tu corazón abierto en una relación a seis bandas que requería compromiso. Y mucho 'hablar'. Gracias por aparecer en el trabajo cuando no estabas bien y luego, ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la GRACIA y el AMOR al conocerte. Gracias por el tiempo que pasé contigo, Matthew", esribió

Los protagonistas de la popular serie se pronunciaron sobre la muerte de su compañero Matthew Perry a los 54 años: "Todos estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que compañeros de reparto. Somos una familia", reza el comunicado firmado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc. "Hay tanto que decir, pero ahora mismo vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta inmensa pérdida. Con el tiempo diremos más, como y cuando seamos capaces. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que le querían en todo el mundo", concluye el texto.

Uno de los médicos acusados de la muerte del actor estadounidense Matthew Perry se declaró culpable de un cargo de conspiración por distribuir la ketamina que causó el fallecimiento de la estrella de 'Friends' en 2023.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com