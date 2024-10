Un año de la inesperada muerte de Matthew Perry: aún se espera la sentencia contra los acusados de suministrar ketamina ilegal al famoso actor de Friends

El pasado 28 de octubre de 2023, el mundo entero enmudeció tras la trágica muerte de Matthew Perry, conocido popularmente por su icónico papel de Chandler Bing en la serie 'Friends', a los 54 años. Perry sufrió una sobredosis de Ketamina y lo encontraron sin vida en el jacuzzi de su casa en California.

Su vida repleta de excesos con el alcohol y los opiáceos y su lucha contra la depresión no dejaba margen a la duda sobre la causa de su muerte. La autopsia reveló que había una alta concentración de ketamina en su sangre y sus "efectos agudos" habrían provocado su fallecimiento. "Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina. La forma de muerte es accidente", aclaraba dicha autopsia.

El Departamento de Policía de Los Ángeles que llegó al domicilio de Perry tras la llamada de emergencia de su asistente personal declaró que lo encontró inconsciente y que "no había señales de ningún hecho delictivo". Sin embargo, la investigación sacó a la luz una trama de conspiración y fraude.

Cinco personas detenidas por la muerte de Matthew Perry

La ketamina, un anestésico utilizado también como tratamiento para la depresión y la ansiedad, formaba parte del tratamiento que Perry había seguido durante años en su lucha contra la adicción y problemas de salud mental. Sin embargo, la dosis en su cuerpo en el momento de su muerte era muy superior a la recetada y la última terapia había sido una semana y media antes.

Por lo tanto, la ketamina en sangre no fue recetada por un médico. En mayo de 2024, la Policía de Los Ángeles abrió una investigación para esclarecer cómo obtuvo Perry esa dosis letal y, tres meses después, en agosto, cinco personas fueron detenidas relacionadas con la trágica muerte del actor: su asistente personal, Kenneth Iwamasa; dos doctores, Mark Chávez y Salvador Plasencia; la narcotraficante conocida como la 'reina de la Ketamina', Jasveen Sangha; y un intermediario, Erik Fleming.

El fiscal para el Distrito Central de California, Martin Estrada, aseguró que los acusados "se aprovecharon de los problemas de adicción del Sr. Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacían estaba mal. Sabían que lo que hacían suponía un gran peligro para el Sr. Perry, pero lo hicieron de todos modos. Al final, estos acusados estaban más interesados en lucrarse a costa del Sr. Perry que en preocuparse por su bienestar".

La investigación sacó a la luz intercambios de mensajes entre los detenidos sobre Perry y su clara participación en la distribución de dicha droga al intérprete. "Me pregunto cuanto pagará este idiota", fue uno de los mensajes que el doctor Plasencia intercambió con el resto de acusados.

"La investigación ha revelado la existencia de una amplia red criminal clandestina responsable de la distribución de grandes cantidades de ketamina al Sr. Perry y otros", aseguró el fiscal.

Uno de los médicos se declaró culpable

A principios de octubre de este año, uno de los médicos relacionados con la muerte de Perry, el doctor Mark Chávez, cambió su declaración de inocente a culpable de suministrar la dosis que lo mató. Mientras que el doctor Plasencia y la ‘Reina de la Ketamina’ mantienen su inocencia, el asistente admitió haber participado en la distribución ilegal del anestésico, al igual que Fleming, el intermediario que habría conseguido el fármaco, que también se confesó culpable de los hechos.

En la audiencia, el Chávez reconoció haber entregado la ketamina al doctor Salvador Plasencia, quien supuestamente prescribió fraudulentamente la droga a Perry. Sin embargo, este último ha vuelto a ejercer medicina tras las acusaciones. Aunque su licencia médica sigue activa, enfrenta una investigación de la Junta Médica de California por la distribución de ketamina y falsificación de registros, que podría llevar a restricciones en su ejercicio profesional. A pesar de las acusaciones, Plasencia ha manifestado su intención de continuar atendiendo a pacientes, aunque bajo condiciones impuestas por el tribunal, como no poder prescribir sustancias controladas.

Ya hay fecha para los juicios

Los juicios relacionados con la muerte de Matthew Perry están previstos para el año que viene, 2025. Los primeros en sentarse en el banquillo serán el doctor Plasencia y la ‘Reina de la Ketamina’, quienes están citados para el 4 de marzo de 2025. El Doctor Chávez, quien se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina, enfrenta su sentencia el 2 de abril de 2025.

Plasencia y Sangha se enfrentan a una pena de prisión de 10 años por cada cargo relacionado con la ketamina y hasta 20 años por cada cargo de falsificación de registros. Chávez, aunque enfrenta un cargo menor debido a su cooperación, podría ser condenado a hasta 10 años de prisión también.

El próximo 6 de noviembre está programada la vista ante el juez del asistente personal, Kenneth Iwamasa, tras aceptar su culpabilidad.

Su familia habla por primera vez

La muerte de Matthew Perry no solo dejó un vacío en la vida de sus fans. Aunque no tenía pareja ni hijos, tras romper su compromiso con Molly Hurwitz, Perry dejó atrás a sus padres, hermanos y sobrinos, quienes decidieron pasar el duelo en silencio.

La hermana pequeña del actor, Caitlyn Perry, habló por primera vez pocos días antes del aniversario de su fallecimiento sobre cómo se enfrenta su familia a esta pérdida. Caitlyn ha querido mantener vigente el legado de su hermano con la recién creada Fundación Matthew Perry de Canadá. "El trabajo que estoy haciendo ahora es muy egoísta porque siento como si estuviera sentada al lado de Matthew, trabajando con él todos los días en algo que era importante para él", aseguró en una entrevista exclusiva para ¡HOLA!

Pero no ha sido la única en abrirse. Suzanne Morrison, madre del artista, ha revelado que el actor predijo su muerte. En una entrevista para el programa Today de la NBC, Morrison compartió que en una profunda conversación con su hijo, este se le acercó y le dijo: "Te amo mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora". No prestó atención en ese momento a sus palabras, solo se le pasó por la cabeza cuánto tiempo había pasado desde que tuvieron una conversación así. "Han pasado años", aseguró. También confesó que Perry le dijo que "ya no tenía miedo". Un detalle que se le quedó grabado y que siente "como si fuera una premonición de algo".

