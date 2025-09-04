La 'Reina de la ketamina' se declara como una de las culpables detrás de la muerte del actor Matthew Perry

El pasado 28 de octubre de 2023, el famoso actor Matthew Perry fallecía a los 54 años. Según informó 'TMZ', el actor fue encontrado muerto en su propia casa. La autopsia determinó que la causa de la muerte de Perry fueron los efectos de la ketamina, una droga de la que el actor era un adicto en recuperación de qué falleció Matthew Perry. Cabe señalar que antes de la publicación de suys memorias 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' en octubre de 2022, el actor expresó que sentía "sobrio y seguro", en declaraciones a PEOPLE.

El caso ha traído importantes novedades: la mujer conocida como la 'Reina de la Ketamina' se ha declarado culpable después de proporcionarle la dosis de ketamina que provocó la muerte de Perry.

Según recoge 'ABC News', Jasveen Sangha, se declaró culpable el pasado miércoles ante un tribunal federal de Los Ángeles, donde admitió hasta cinco cargos relacionados con la muerte del artista. Un acto que llega poco después de que en agosto reconociera su implicación detrás del homicidio.

El juicio estaba previsto que se realizada a finales de septiembre y se encuentra detenida desde su arresto en agosto de 2024. No obstante, su abogado afirmó que Sangha "aceptó la responsabilidad". "Se ha sentido fatal desde el primer día" recoge 'ABC News'.

Su sentencia está prevista para el 10 de diciembre

La 'Reina de la Ketamina' se enfrenta a una pena máxima de 65 años de prisión. Mark Geragos, abogado de Sangha, afirma que hay "muchos atenuantes en este caso" y que presentaran "muchas cosas que darán una imagen clara de lo que realmente sucedió y los niveles de responsabilidad"· La sentencia está programada para el 10 de diciembre.

Hasta 5 presuntos implicados en la muerte de Matthew Perry

En la muerte del actor hay hasta otras cuatro personas acusadas de su muerte: Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry, los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez; y Erik Fleming.

Según los fiscales, Sangha colaboró con Fleming para distribuir ketamina a Perry y en octubre de 2023 le vendieron al actor hasta 51 viales de ketamina. "Concretamente, el 28 de octubre de 2023, Iwamasa le inyectó al menos tres dosis de ketamina de Sangha, lo que le causó la muerte", expresó el Departamento de Justicia en un comunicado el mes pasado.

En su confesión Sangha ha admitido haber vendido ketamina en relación con otra muerte: la de Cody McLaury, quien falleció en agosto de 2019.

En lo que respecta a otros acusados, en agosto de 2024, Iwamasa declaró haber administrado ketamina el día de la muerte de Perry. Su sentencia está fechada para el 19 de noviembre.

