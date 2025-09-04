El cuerpo de Mati, la española asesinada en Indonesia, fue trasladado hasta cuatro veces

La Policía indonesia ha revelado que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces. Recordemos que el cuerpo de la gallega fue encontrado el pasado sábado en una playa de la isla de Lombok.

Según uno de los testimonios sospechosos del asesinato, el cadáver de Muñoz fue trasladado desde su bungaló del hotel Bumi Aditya de la zona de Senggigi hasta el cuarto del generador del hotel donde Mati estuvo cuatro días. Esta información viene reflejada en el texto divulgado por la comisaría de Lombok Occidental y a su vez la recoge 'Efe'.

Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la parte trasera del hotel sin saber cuánto tiempo. Después, en agosto, la movieron a una parcela vacía fuera del hotel. No fue hasta el 24 de agosto cuando "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa".

El cadáver fue encontrado seis días después, el sábado 30 de agosto. Hasta el momento, se sabe que la autopsia fue realizada el pasado jueves en un hospital policial de Lombok pero todavía no se conocen los resultados.

La investigación podría cerrarse en dos meses

La Policía "cree" que la investigación tardará dos meses en terminar. Según ha detallado Amidurin, portavoz de la comisaría de Lombok Occidental, detalló a EFE que prevén que la investigación agote el periodo máximo de 60 días del que dispone para presentar un informe a la Fiscalía.

El pasado sábado, la Policía de indonesia retuvo a dos hombres que confesaron haber planeado el asesinato de Muñoz. Se trata de dos hombres de 30 y 34 años acusados de "homicidio premeditado y robo con violencia". Más tarde, se supo que uno de ellos era un trabajador del hotel en el que Mati se alojaba y que la habrían matado durante la madrugada del dos de julio. El otro se trataría de un exempleado del mismo complejo hotelero, según 'ABC.

Esta es la cantidad de dinero que robaron a Mati

Según recoge 'ABC' la policía de Senggigi aseguró que los ladrones robaron a Mati 3 millones de rupias indonesias en billetes, lo que equivaldría a 156 euros. Esta cantidad se considera moderada, puesto que puede ser de utilidad para pequeños gastos, pero no es suficiente para necesidades de mayor importancia como el alquiler o compras grandes.

Mati, de 72 años, puso rumbo a Lombok, hospedándose en el hotel Bumi Aditya. Fue el pasado 2 de julio cuando se le perdió la pista. Tras conocerse su desaparición, el 28 de julio, su amiga Olga puso una denuncia. Un procedimiento que también llevó a cabo su familia.

Tras encontrar sus pertenencias en la basura del hotel y las contradicciones de sus empleados, la autoridades encontraron el cuerpo de la mujer el pasado 30 de agosto.

