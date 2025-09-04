Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Polémica en el Reino Unido

Detenido un conocido humorista irlandés por comentarios en sus redes sociales contra personas transgénero

El guionista irlandés Graham Linehan, reconocido por la creación de comedias fue detenido en el aeropuerto de Heathrow. Había publicado tres comentarios en su cuenta de X (antes Twitter), consideradas como incitación a la violencia contra personas transgénero.

Detenido con comentarios contra personas transg&eacute;nero

Detenido con comentarios contra personas transgéneroReuters

Publicidad

Toni Baena
Publicado:

En uno de esos polémicos mensajes sugería que cuando un hombre trans está en un espacio exclusivo para mujeres, se trata de un acto violento. Recomendaba llamar a la policía... o recurrir a la violencia dándole "un puñetazo en los testículos". En otro de los mensajes publicaba una imagen de una manifestación trans con el texto "una foto que puedes oler".

Según relata Linehan, fue abordado por cinco agentes armados cuando esperaba bajarse del avión. Afirmó haber sido tratado "como un terrorista", retenido y trasladado a un área privada antes de ser hospitalizado por un aumento significativo de su presión arterial causado por el estrés. Tras su arresto, la policía le dejó en libertad bajo fianza, con una condición clara: no puede usar X.

Linehan se enfrenta a otro proceso judicial abierto el pasado mes de abril. En este caso se le acusa de daños a la propiedad y acoso por un incidente ocurrido en octubre de 2024 con un activista trans. Desde que comenzara a publicar en redes sociales sus críticas contra el activismo trans fue objeto de un acoso y persecución que le ha costado su matrimonio.

Harry Potter, libertad de expresión y límites legales

La detención ha generado un enorme debate sobre los límites de la libertad de expresión en el Reino Unido. Figuras públicas como J.K. Rowling denunciaron el arresto como una “totalitarismo”, calificándolo de “deplorable”. Recordemos que la famosa escritora de Harry Potter fue criticada en 208 por “likear” un tuit que describía a las mujeres trans como “hombres con vestido”. Su portavoz dijo que fue un error involuntario. Después criticó el uso del término “personas que menstrúan” en lugar de “mujeres”, enfatizando que negar la realidad biológica del sexo eliminaba la visibilidad de las mujeres y la posibilidad de la atracción homosexual. El pasado mes de abril Rowling celebró una decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido que estableció que las mujeres trans no cuentan como mujeres legalmente según la Equality Act de 2010, argumentando que esta definición protege los derechos de las mujeres biológicas.

En el caso de Linechan el comisionado de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley ha señalado que los agentes actuaron conforme a la ley, aunque lamentó que la normativa actual sobre discursos de odio sea demasiado ambigua, obligándolos a intervenir en guerras culturales tóxicas. Propuso revisar la legislación para distinguir mejor entre discursos ofensivos y amenazas reales. Desde sectores progresistas, la activista Shami Chakrabarti resaltó la importancia de la libertad de expresión, pero advirtió que instigar a la violencia debe seguir siendo ilegal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Al menos 17 muertos y más de 20 heridos al descarrilar el funicular más popular de Lisboa

Imagen del lugar del descarrilamiento

Publicidad

Mundo

Detenido con comentarios contra personas transgénero

Detenido un conocido humorista irlandés por comentarios en sus redes sociales contra personas transgénero

Un micro abierto capta la conversación entre Vladimir Putin y Xi Jinping

Un micrófono abierto capta la conversación entre Putin y Xi Jinping sobre la inmortalidad: "Podrían vivir 150 años"

Accidente funicular Lisboa

Dos españoles heridos en el accidente del clásico funicular Gloria en Lisboa

Accidente funicular en Lisboa
TRAGEDIA EN PORTUGAL

¿Por qué el funicular de Lisboa descarriló y chocó contra un edificio?

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas
Unión Europea

La Unión Europea ve un "desafío al orden internacional" la cumbre en Pekín

Descarrila el tranvía de Lisboa
Accidente mortal

VÍDEO: Las impactantes imágenes de cómo ha quedado el funicular tras el descarrilamiento mortal en Lisboa

Uno de los funiculares más populares de la capital portuguesa se ha estrellado contra un edificio y ha quedado completamente destrozado.

Imagen del lugar del descarrilamiento
Portugal

Al menos 17 muertos y más de 20 heridos al descarrilar el funicular más popular de Lisboa

La gran mayoría de los heridos son turistas y varios se encuentran graves.

Playa de Florida

Un tiburón ataca a un niño de 8 años cuando practicaba snorkel

Putin y Zelenski

Putin reta a Zelenski a viajar a Rusia: "Si está listo, que venga a Moscú y esa reunión se producirá"

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en una foto de archivo

La Cámara de Representantes de EE.UU. publica más de 33.000 páginas del caso Epstein

Publicidad