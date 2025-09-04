Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La imagen viral de un guardaespaldas de Kim Jong-Un limpiando su ADN de una butaca tras la reunión con Putin

La imagen de un escolta del líder norcoreano eliminando cualquier rastro de su presencia en la sala ha generado gran expectación.

Kim Jong-Un

Natalia López
Publicado:

La reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, en Pekín ha dejado una imagen que se ha hecho muy viral en redes sociales: uno de los guardaespaldas del dictador norcoreano limpiando de forma cuidadosa la butaca en la que se había sentado su dirigente.

Según el periodista ruso Alexander Yunashev, no se trata del un gesto de higiene, sino de una instrucción precisa para eliminar cualquier rastro de ADN de Kim Jong-Un que pudiera ser utilizado para otros fines. Tras abandonar la sala, su equipo también retiró el vaso del que bebió e higienizó todas las superficies que el líder había tocado, "después de la reunión, el personal que acompaña a Kim, destruyó todo rastro de su presencia allí. Le quitaron el vaso del que bebía, limpiaron la tapicería de la silla y aquellas partes del mobiliario que tocó el líder norcoreano. La parte oficial de la reunión terminó Putin y Kim abandonaron la oficina muy satisfechos y fueron a tomar té en un ambiente más relajado", escribió el periodista a través de su canal de Telegram.

En el encuentro, Kim se reafirmó en su compromiso con Putin y con la guerra de Ucrania: "Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideráremos nuestro deber de hermano", afirmó el dirigente, recordando también la colaboración previa que se ha dado de parte de Corea del Norte en la región rusa de Kursk.

La reunión se produjo después del desfile conmemorativo por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, donde Xi Jinping se situó en el centro de la foto junto a Putin y Kim. Desde el Kremlin han negado que esta cumbre entre líderes de Rusia, China y Corea del Norte suponga una conspiración contra Estados Unidos, como ha sugerido el presidente Donald Trump.

En esta publicación a través de la red social 'X' se puede observar la limpieza que llevó a cabo el guardaespaldas de Kim tras la reunión.

