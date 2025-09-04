La sorprendente recuperación en Argentina de un cuadro robado por los nazis hace décadas

Argentina ha recuperado una obra de arte que lleva detrás una sorprendente historia. Las autoridades comunicaron este martes 3 de julio que el Retrato de una dama de la Condesa Colleoni, pintado por el artista italiano Giuseppe Ghislandi, fue encontrado tras ser robada por nazis hace ocho décadas.

En un principio, hace un mes, la obra de arte fue vista por unos periodistas neerlandeses en un sitio web de un portal inmobiliario. El retrato estaba colgado encima de un sofá del interior de una vivienda al sur de Buenos Aires, que justamente, estaba anunciada en dicha página de internet. La casa había pertenecido a la hija de un fugitivo nazi, como ha destacado la investigación.

Tras el descubrimiento, la justicia argentina tomó la decisión de acudir a la casa para iniciar las comprobaciones pertinentes con las que pudieran encontrar el cuadro. Según informa BBC, en el primer allanamiento de la casa, no se encontró ningún rastro del cuadro. Finalmente, el abogado de la familia fue el que decidió entregar el cuadro a la Fiscalía argentina.

Los funcionarios argentinos encargados del caso han posado frente a esta obra de arte que ha suscitado muchas intrigas durante 80 años. Se dice que la pintura formó parte de los cientos de objetos diferentes robados al vendedor: hasta más de 1.100 obras de sus colecciones fueron adquiridas en una venta forzada por líderes nazis, según recoge la BBC.

Friedrich Kadgien, principal involucrado

La sustracción se produjo en Ámsterdam, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis decidieron hacerse con el cuadro que tenía en su posesión un comerciante de arte judío, Jacques Goudstikker, ha recogido la prensa internacional. El principal involucrado en el robo fue Friedrich Kadgien, conocido como uno de los expertos financieros más importantes del régimen nazi. El fugitivo nazi fue la mano derecha del jerarca nazi Hermann Göring, que su vez era ayudante de confianza de Adolf Hitler.

Ahora, tras el descubrimiento del paradero del cuadro, los familiares herederos del comerciante Goudstikker han anunciado que emprenderán acciones para reclamar que la obra vuelva a su lugar de origen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com