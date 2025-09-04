El desgarrador testimonio de una testigo del accidente del funicular en Lisboa: "Mi niña vio a un hombre salir por una ventana disparado"

Estas imágenes se grabaron ayer segundos después del accidente del funicular de Lisboa, en pleno corazón de la capital portuguesa. Hay 16 muertos y 23 heridos, de 10 nacionalidades.

Algunos testigos relatan lo duro que fue vivir esta situación, tanto en el momento del accidente como después de ocurrir los hechos. Entre los afectados, una mujer que estuvo llorando durante "más de 2 horas", contaba su madre, quien añadía que "no se le va de la cabeza los llantos de los niños", incluso "vio a un hombre salir de una ventana disparado".

No estamos ante el primer accidente del funicular de Lisboa, pero sí ante el más grave de todos. Lo que muchos se preguntan ahora es el motivo que causó este accidente. Se apunta a la falta de mantenimiento. Todo apunta a que se soltó un cable, aunque por el momento, se conoce que el contrato de mantenimiento había sido privatizado y que acabó hace solo unos días.

Por su parte, la empresa operadora garantiza que ese contrato fue reanudado inmediatamente, y que ha seguido absolutamente todos los protocolos de seguridad. La Fiscalía ha abierto una investigación, y durante este jueves se encuentran varios peritos y técnicos inspeccionando el lugar.

"Estábamos en la parada cuando descarriló..., y por esperar al siguiente no lo cogimos", cuenta la testigo. Un vecino aseguraba que mientras viviese "no lo cogerá nunca más". Entre los heridos, las autoridades rescataron a un niño alemán de 3 años, pero su padre ha muerto en el accidente y su madre se encuentra en estado grave. Mientras, siguen identificando al resto de víctimas mortales.

La Jefa de Protección Civil de Portugal, Margarita Castro, ha informado que "hay 7 hombres y 8 mujeres, todos adultos, incluyendo personas de nacionalidad extranjera". La capital portuguesa ha decretado 3 días de luto.

"Son meras especulaciones"

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, exigió este jueves una investigación externa e independiente a 'Carris', la empresa de transporte urbano de la ciudad, para averiguar las causas del accidente de ayer, miércoles, del funicular de Gloria. "Pedí anoche al presidente de Carris que no solo se abra una investigación interna, sino también una externa e independiente que dirima todas las responsabilidades lo antes posible", dijo Moedas en una comparecencia conjunta con el primer ministro, Luís Montenegro, ante los medios.

En este sentido, subrayó, "en nombre de los lisboetas" que él, como alcalde, es el primer interesado en averiguar lo que pasó. "Todo lo que se pueda decir en este momento son meras especulaciones, la ciudad necesita respuestas", remarcó Moedas. Sobre otros funiculares que hay en Lisboa, el edil señaló que se está llevando de inmediato una revisión y que una vez concluya volverán a estar operativos.

