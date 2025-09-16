El rastro de ADN y los mensajes que cercan a Tyler Robinson: "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar"

EE.UU. La investigación por el asesinato del ideólogo conservador Charlie Kirk avanza con nuevas pruebas que apuntan al único sospechoso, Tyler Robinson, un estudiante de 22 años. Según explicó el director del FBI, Kash Patel, se ha identificado ADN de Robinson en dos objetos clave hallados en la escena: un destornillador localizado en la azotea desde la que se habría disparado y una toalla oscura con la que se envolvió un rifle de caza Mauser en su huida hacia una zona boscosa cercana al campus de la Utah Valley University (UVU).

"Tenemos el ADN del destornillador que se encontró en la azotea y el de la toalla que envolvía el arma de fuego", afirmó Patel en una entrevista con Fox News. Los agentes sostienen que desde ese tejado se efectuó el disparo mortal contra Kirk y que, tras abandonar el edificio, el autor se internó en un área arbolada donde ocultó el arma envuelta en la toalla.

La nota previa y una frase que lo resume todo

El FBI cree que Robinson redactó una nota antes del ataque en la que dejó por escrito su intención. Patel lo resumió así: "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar". Esa misma idea se repite en el histórico digital del sospechoso, que, de acuerdo con su entorno, mostraba desde muy temprana edad una profunda fascinación por las armas.

Una publicación de The Washington Post aseguró haber obtenido capturas de pantalla de un chat en Discord donde Robinson se atribuye el asesinato poco antes de entregarse. "Hola a todos, tengo malas noticias", se lee en un mensaje enviado desde la cuenta del joven, seguido de otro: "Fui yo ayer en la UVU. Lo siento mucho". En ese mismo grupo, y según se apunta en la investigación, el universitario llegó a bromear: "Lo hizo mi doble".

Robinson fue detenido el jueves, apenas dos horas después de que aparecieran esos mensajes en el chat que compartía con una veintena de amigos. Por ahora, no coopera con las autoridades ni ha confesado el crimen de forma oficial. Se espera que el estado de Utah presente cargos en las próximas horas por asesinato con agravantes, un delito que puede conllevar cadena perpetua o pena de muerte.

Con el ADN en dos piezas y la nota previa en el foco, los investigadores sostienen que el caso se robustece desde el punto de vista probatorio. Pese a ello, la acusación deberá amarrar la cadena de custodia del arma y el recorrido del sospechoso desde la azotea hasta la zona boscosa, además de la autenticidad y el contexto de los mensajes en Discord.

