Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Amenaza rusa

Europa diseña un 'muro antidrones' para protegerse de Rusia

Este proyecto, encabezado por Alemania, consiste en una red de drones de vigilancia y sistemas antidrones que se extenderá desde Noruega hasta Polonia.

Drones

Europa diseña un "muro de drones" para protegerse de Rusia | Antena3 Noticias

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La incursión de drones rusos en Polonia ha revelado grietas en la detección y las defensas europeas frente a la amenaza del Kremlin. Ante las acciones de Vladímir Putin, la Unión Europea ha diseñado un "muro de drones" para blindar sus cielos de las aeronaves no tripuladas que el Kremlin ha convertido en parte fundamental de su estrategia militar.

La nueva iniciativa, que anunció la presidenta de la Comisión Europea, busca erigir en el flanco oriental de Europa una barrera compuesta por drones de reconocimiento, tecnología antiaeronaves no tripuladas, sensores, vigilancia satelital e inteligencia artificial.

Consistirá en una red de alerta temprana y un arma disuasoria en todo el flanco oriental que se sumaría a otras iniciativas, como la extensa presencia de tropas de la OTAN que, según anunció la Alianza Atlántica, se reforzará con la presencia de más cazas y armas antidrones.

Por el momento, no ha habido estimación de su coste pero, tal y como han explicado fuentes comunitarias, se habla de "millones".

La Unión Europea sigue "vigilando con atención" las maniobras que llevan a cabo Rusia y Bielorrusia

La Unión Europea "vigila con atención" las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo Rusia y Bielorrusia en territorio de ambos países y se prepara ante "cualquier potencial amenaza de seguridad" que se pueda derivar de estos ejercicios, conocidos como 'Zapad 2025'.

De esta forma, lo ha expresado la portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anitta Hipper, en una rueda de prensa en Bruselas en la que también ha pedido a estos dos países cumplir "plenamente" los compromisos asumidos en el documento de Viena de 2011 de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Tal y como ha indicado la portavoz europea, "están vigilando con atención los ejercicios estratégicos conjuntos que están teniendo lugar en territorio de Bielorrusia".

Asimismo, la portavoz del servicio que dirige la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha afirmado que la Unión Europea está implicada "activamente" para prepararse ante "cualquier potencial amenaza de seguridad relacionada con Zapad 2025".

El Kremlin asegura que la OTAN "está en guerra contra Rusia"

Al mismo tiempo que sigue habiendo drones rusos en el territorio de la OTAN, el Kremlin ha decidido inflamar su retórica contra la Alianza Atlántica.

El portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, afirmó esta misma mañana que "la OTAN está en guerra contra Rusia" y subrayó que Peskov, quien acusó a la organización militar liderada por Estados Unidos de prestar "apoyo directo e indirecto al régimen de Kiev".

Con estas palabras, el portavoz del Kremlin quiso responder al ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Skorski, que durante el fin de semana había asegurado que se habían detectado más de veinte drones rusos en el espacio aéreo polaco.

Este incidente llevó a Varsovia a activar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que prevé consultas conjuntas con los miembros de la Alianza en caso de amenaza y provocó el despliegue de un operativo de defensa en el que participaron cazas de varios países europeos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Trump anuncia un acuerdo con China para que TikTok siga funcionando en EEUU

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok

Publicidad

Mundo

La OTAN reforzará sus tropas en el flanco oriental tras la invasión de drones rusos en Polonia

Europa diseña un 'muro antidrones' para protegerse de Rusia

Imagen de Alice Weidel, una de los líderes de AfD en Alemania.

La ultraderecha alemana se dispara: La AfD triplica sus resultados en las elecciones de Renania

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok

Trump anuncia un acuerdo con China para que TikTok siga funcionando en EEUU

Pussy Riot
Busca y captura

La Fiscalía rusa pide de 9 a 14 años para las activistas de la banda Pussy Riot

Un coche de la Policía australiana
Australia

Investigan 20 muertes relacionadas con un negocio de suicidio asistido: daban a sus víctimas un medicamento para sacrificar animales

Imagen de archivo de una patrulla de policía italiana
Italia

Un hombre se lanza desde 20 metros para suicidarse y cae sobre una mujer matándola

Una anciana de 83 años ha fallecido en el patio de su edificio cuando un vecino de 70 años se lanzó desde un cuarto piso.

Trump saluda a Starmer en la Casa Blanca
Acuerdo nuclear

Reino Unido y Estados Unidos anuncian un acuerdo para impulsar el desarrollo de la energía nuclear

Ambos países firmarán un acuerdo durante la visita de Donald Trump con planes para nuevos reactores modulares.

Soldados patrullan después de que un dron ruso impactara en un edificio en Polonia

La OTAN lanza la operación 'Centinela Oriental' ante las incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Imagen de archivo de Madeleine y de Brueckner.

Novedades sobre el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann y la policía de Londres

Juan Rodríguez Garat

Juan Rodríguez Garat, tras las incursiones de drones en el espacio aéreo de la OTAN: "Donald Trump es el abogado de Putin"

Publicidad