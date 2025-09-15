El presunto asesino de Charlie Kirk se niega a confesar mientras sus familiares son los que colaboran con la investigación

La investigación por el asesinato de Charlie Kirk, influencer y fundador de la organización conservadora 'Turning Point USA', mantiene en vilo a la opinión pública en Estados Unidos y sigue sumando interrogantes. El principal sospechoso, presunto autor del disparo mortal, Tyler Robinson, se ha negado a confesar el crimen pese a las pruebas que lo señalan. Mientras tanto, son sus propios familiares los que están colaborando con los investigadores, que actualmente revisan los mensajes que el joven habría mandado en un chat privado.

Según ha confirmado el gobernador de Utah, Spencer Cox, a pesar de que Robinson en primer lugar había confirmado que él era el asesino en una página de internet, ahora ha optado por el silencio durante los interrogatorios, mientras sus familiares han decidido colaborar activamente con las autoridades. Esta actitud contrasta con la negativa del sospechoso y podría resultar clave para poder llegar a esclarecer lo ocurrido.

"No ha confesado a las autoridades. No está cooperando, pero toda la gente de su entorno está cooperando. Y creo que eso es muy importante", ha confirmado Spencer Cox en declaraciones a la cadena estadounidense 'ABC'. El gobernador afirma que tanto sus familiares como su pareja sí están colaborando con el caso.

Asimismo, ha hecho hincapié en la información publicada en 'The New York Times' sobre los mensajes de Robinson en un chat de Discord, confirmando que él era el autor de los disparos que acabaron con la vida de Kirk, y Cox ha asegurado que esa conversación sí se produjo y que en el primer momento "no le creyeron. Fue como una broma hasta que admitió que fue él de verdad".

Uno de los elementos más relevantes de la investigación son los mensajes que han sido encontrados en un chat privado que Robinson mantenía con amigos. En esas conversaciones habría hecho comentarios en tono de burla sobre el asesinato de Kirk. Incluso llegó a decir que el responsable no era él, sino "su doble", lo que los expertos han interpretado como un intento de desviar la atención o de ironizar sobre la gravedad de los hechos.

En estos momentos la investigación se centra en reconstruir los momentos previos y posteriores al disparo, se están revisando cámaras de seguridad y recopilando los testimonios de los testigos que se encontraban en el lugar del crimen. El silencio por parte de Robinson añade incógnitas al proceso, pero las autoridades confían en que las pruebas puedan mantener la acusación.

