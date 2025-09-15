Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estados Unidos ataca otra embarcación en la que viajaban tres presuntos narcos venezolanos

Donald Trump ha anunciado el segundo ataque a una presunta narcolancha que transportaba a varias personas por el Mar Caribe.

El presidente estadounidense Donald Trump anuncia este lunes un segundo ataque a otra embarcación en la que, según el presidente norteamericano, viajaban al menos tres narcotraficantes venezolanos. Asegura que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres, a quienes definió como "terroristas".

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", aseguró el mandatario en la plataforma Truth Social. Añade que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación. "¡Atención! Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!", añadió.

Se trata del segundo ataque de EEUU sobre una embarcación venezolana en poco más de diez días. La anterior ocurrió el pasado 2 de septiembre, cuando Trump anunció la muerte de al menos once terroristas pertenecientes al 'Tren de Aragua' que iban a bordo de una lancha.

Mientras tanto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que Venezuela está "más preparada" si tocara una "lucha armada" en caso de agresión estadounidense, país que mantiene un gran despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

Horas antes de la publicación de Trump, Maduro afirmó que los recientes incidentes suponían una "agresión" por parte de EE.UU. y que las comunicaciones entre ambos gobiernos habían terminado.

