Las lágrimas del canciller de Alemania, Friedrich Merz, al recordar el Holocausto en un discurso

No es nada habitual ver llorar a lágrima viva al jefe de Gobierno de ningún país. Es precisamente lo que se ha visto en la ciudad de Múnich durante la reapertura de una sinagoga.

Al terminar la restauración del templo, Friedrich Merz, canciller de Alemania desde mayo de 2025, perteneciente a la Unión Demócrata Cristiana, ha dado un discurso en el que se ha roto al poco de comenzar.

La voz se le quebraba al recordar el Holocausto que sufrió el pueblo judío por toda Europa a manos de la Alemania nazi. Las lágrimas también brotaban de sus ojos al recordar aquellos crímenes y, no sin dificultades, Merz terminaba su discurso de forma entrecortada en la capital de Baviera.

Posturas opuestas

La imagen pone además de manifiesto la contraposición de la postura del Gobierno alemán con la del español. El apoyo incondicional de las autoridades de Alemania a Israel difiere completamente de la condena y apoyo a la causa palestina manifestada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ambos se ven las caras este jueves en el Palacio de la Moncloa con motivo de la visita del mandatario alemán.

