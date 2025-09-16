Las protestas a favor de Palestina durante La Vuelta, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

La Vuelta Ciclista a España tuvo protestas en varios puntos clave y desde el inicio de la competición. Bilbao fue la primera ciudad que registró los primeros bloqueos. Ayer, la última etapa de La Vuelta sufrió varias modificaciones en su recorrido y finalmente, sufrió la suspensión y finalización anticipada de la competición.

Los manifestantes que apoyaban a Palestina ocuparon la Gran Vía madrileña e incluso, realizaron sentadas en otros puntos como en el paseo de la Castellana. Dichas protestas se desarrollaron ante la expectación de varias familias, que cuando estaban esperando a los ciclistas, se toparon con manifestantes y cargas policiales. Con este escenario, varias familias se vieron obligadas a irse de la zona con sus hijos asustados. Precisamente, a través de la viñeta gráfica de Antena 3 Noticias, el autor Alfredo Boto ha querido plasmar cómo los niños imitan los comportamientos que vieron reflejados ayer tanto en ciclistas como en manifestantes.

Concentraciones desde primera hora de la tarde

Desde primera hora de la tarde, ya había centenares de personas concentradas ante el llamamiento de concentraciones a favor de Gaza y contra la participación del equipo Israel Premier Tech.

En torno a las 17:30 horas de la tarde, la organización de La Vuelta anunció un cambio de recorrido en la etapa final. Concretamente, evitaron el paso por el centro de Alcobendas.

A medida que los ciclistas se acercaban al centro de Madrid, comenzaban las protestas, que aunque en un inicio fueron pacíficas, se fueron caldeando hasta que han invadido las calzadas, imposibilitando el desarrollo de la prueba deportiva.