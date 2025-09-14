Una mujer, a punto de morir al contraer la bacteria "comecarne": "Me quitaron toda la piel y parte de los músculos"

Una mujer de Florida estuvo a punto de perder la vida por una infección bacteriana llamada 'Vibrio vulnificus' y más conocida como "comecarne". Después de haber superado esta infección, está compartiendo varios consejos para no sufrir lo que ella ya sufrió.

Genevieve Gallagher, de Pensacola, Florida ha afirmado a ABC News que la experiencia que ha vivido desde que se infectó a finales del pasado mes la ha dejado traumatizada y que no le desea esta experiencia a nadie. Tal y como ella misma ha asegurado, "esto es lo más traumático" que le ha pasado tanto a ella como a su familia.

Los hechos sucedieron cuando Genevieve, de 49 años, salió con su esposo Dana Gallagher y su hija Mila a navegar por la bahía de Pensacola, algo que solían hacer de forma habitual. En ese momento, aseguró que tenía un pequeño corte en la pierna izquierda, pero que había conseguido cubrirlo con un vendaje impermeable.

Tal y como ella misma ha detallado, lavó su herida "con un enjuague de agua fresca" al llegar a casa y dejó el pequeño corte "limpio". Asimismo, la mujer ha contado que los días posteriores transcurrieron con normalidad pero que fue el miércoles "cuando se desató el caos".

Durante ese día, la mujer comenzó a notar cómo su pierna izquierda se hinchaba y estaba caliente. Tras este hecho, fue corriendo al baño y no vio la tobillera que llevaba puesta. Tal y como ella misma ha indicado, "la tobillera estaba incrustada en la pierna". Ante esto, cortó la tobillera y al momento, su pierna comenzó a ponerse de color negro, y más tarde, "comenzaron a formarse burbujas de líquido por toda la pierna".

Tras ver su pierna se asustó, y acudió a una sala de emergencias de un hospital. Precisamente, allí los médicos la diagnosticaron una infección bacteriana en la pequeña herida abierta. Posteriormente, sufrió un shock séptico a medida que sus órganos comenzaban a fallar. Durante casi una semana, los médicos trabajaron para salvar su vida y para ello, eliminaron todo el tejido muerto.

Tal y como ha asegurado, los médicos le "quitaron toda la piel desde la rodilla hacia abajo y gran parte del músculo". Por el momento, Gallagher continúa recuperándose de la cirugía en el hospital y agradece el "excelente trabajo que hicieron los médicos" para salvar su vida.

Cuatro personas han muerto en Florida por la bacteria carnívora que está presente en el mar

Durante este año, han muerto cuatro personas por una bacteria carnívora, tal y como han desarrollado desde el Departamento de Salud de Florida. Por otra parte, han alertado que esta bacteria se alimenta de carne humana, vive en aguas marinas cálidas y también puede contraerse al comer mariscos crudos en concha y, particularmente, ostras.

Por ello, las autoridades sanitarias han recomendado no entrar al agua a todos aquellos que cuenten con heridas recientes, alguna enfermedad autoinmune o padecimientos crónicos del riñón o el hígado.