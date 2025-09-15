Un hombre se lanza desde 20 metros para suicidarse y cae sobre una mujer matándola

Lo que iba a ser un acto desesperado ha terminado en tragedia en Milán, en Italia. Francesca Manno, de 83 años, ha fallecido en la noche del domingo después de que uno de sus vecinos se arrojara desde un balcón de su edificio y cayera sobre ella desde una altura de 20 metros.

El hombre, de 70 años, se lanzó desde el cuarto piso de su vivienda con intención de quitarse la vida, pero impactó sobre la mujer, que en ese momento cruzaba el patio del inmueble tras salir a tirar la basura, según han confirmado los vecinos que presenciaron el suceso a los medios locales y ha podido recoger EFE. La víctima falleció en el acto a pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, que no lograron reanimarla.

El vecino, que sufrió varias fracturas, sobre todo en las extremidades inferiores, fue trasladado al hospital, donde permanece ingresado en estos momentos, aunque su vida no corre peligro. Estuvo consciente durante todo el operativo y, de acuerdo con los investigadores se va a recuperar.

Los carabineros acudieron al lugar tras ser alertados por los vecinos y reconstruyeron los hechos. En un primer momento se llegó a pensar que se trataba de un doble suicidio, pero se pudo verificar que no existía ninguna relación entre ambos. El hombre actualmente se encuentra en libertad aunque continúa bajo investigación, por el momento ha sido acusado de homicidio involuntario.

Muerte en el Coliseo

Ocurrió el martes 19 de agosto de 2025 alrededor de las primeras horas de la tarde, en el emblemático anfiteatro del Coliseo en Roma, María Giovanna Gianmarco, de 56 años y guía turística, se desplomó mientras subía unas escaleras y guiaba a un grupo de turistas, pero a pesar de la rápida intervención de los socorristas a los que se sumaron miembros del Parque Arqueológico y profesionales sanitarios, no pudieron salvar su vida y acabó falleciendo a causa de un golpe de calor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com