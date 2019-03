La guerrilla colombiana de las FARC confirma cantando las conversaciones de paz

Los rebeldes de las FARC confirman que han iniciado conversaciones de paz con el gobierno de Colombia a ritmo de rap. Con una canción en la que dicen "me voy para La Habana, esta vez a conversar; el burgués que nos buscaba, no nos pudo derrotar. Me voy para La Habana, esta vez a conversar, con aquel que me acusaba de mentir sobre la paz. Me voy para la Habana, supieran con qué emoción, me voy a conversar la suerte de mi nación", afirman su intención de llegar a un acuerdo definitivo.

Con una canción dan por bueno un proceso que se desarrolla en Cuba y en Noruega, a la vez que aprovechan para ridiculizar la figura del presidente Juan Manuel Santos.