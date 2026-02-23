Un ciclón bomba de nieve en EE.UU. obliga a declarar la emergencia: cierre de colegios, prohibición de circulación de vehículos no esenciales...

Una poderosa tormenta invernal en el noroeste de Estados Unidos ha provocado el cierre de escuelas, las interrupciones de viajes y diferentes emergencias regionales. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha declarado el estado de emergencia en toda la ciudad y ordenó una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía del lunes.

"Las calles de la ciudad estarán cerradas al tráfico vehicular para garantizar el desplazamiento rápido de los servicios de emergencia y los trabajadores esenciales entre las 21.00 horas del domingo y las 12.00 horas del lunes", publicó en un comunicado el Ayuntamiento. Asegura el regidor que "la seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad".

"Pido a todos los neoyorquinos que se queden en casa. Comprobad cómo están vuestros vecinos, en especial las personas mayores y quienes necesitan apoyo adicional (...). Cuidamos unos de los otros". Las autoridades de toda la región advirtieron sobre fuertes nevadas, fuertes vientos y condiciones de viaje peligrosas. FlightAware ha publicado que este lunes ya se han cancelado más de 5.000 vuelos. NJ TRANSIT suspendió el servicio de autobús, tren ligero y Access Link el domingo por la noche y suspendió el servicio ferroviario estatal el domingo por la noche, reanudando las operaciones solo cuando las condiciones lo permitan.

En Nueva Inglaterra, la Autoridad de Tránsito Público de Rhode Island anunció que suspendería todos los servicios, incluido su programa de paratránsito RI, desde el domingo por la noche hasta el lunes y que anunciaría planes para reanudarlos solo cuando las condiciones mejoren.

Esta tormenta amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de EE.UU. Al menos siete estados, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts han declarado estado de emergencia por el ciclón bomba.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Boston calificó de "tormenta potencialmente histórica y destructiva" en una publicación en X.

Además de la nieve preocupa el viento y se han emitido alertas por ventisca, un fenómeno que combina vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 kilómetros por hora con una visibilidad de 400 metros o menos durante tres horas, en gran parte de la I 95 y las zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.

