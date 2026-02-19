Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Quién era Jeffrey Epstein: ascenso, red de abusos a menores y suicidio del profesor que se convirtió en magnate

Repasamos la cronología del 'caso Epstein' tras la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra. Epstein pasó de gestor financiero vinculado a la élite estadounidense a protagonista de uno de los mayores escándalos de tráfico sexual de menores.

Imagen de Trump y de Epstein.

Quién era Jeffrey Epstein: cronología del caso de abusos a menores | Getty

Luis F. Castillo
Publicado:

La detención del expríncipe Andrés de Inglaterra, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein, ha vuelto a poner de actualidad un gigantesco caso de abusos sexuales, trata de menores y redes de poder que lleva casi dos décadas investigándose. Pero, ¿quién era realmente Epstein? Repasamos su vida y muerte y la cronología de los hechos.

Jeffrey Epstein pasó de ser profesor de matemáticas en un exclusivo instituto de Nueva York a convertirse en uno de los gestores financieros más enigmáticos y poderosos de Estados Unidos. En pocos años, logró introducirse en los círculos de la élite económica, política y social del país, codeándose con grandes fortunas y figuras influyentes, entre ellas el entonces empresario Donald Trump.

Gestor de inversiones

Su salto al mundo de las finanzas le permitió gestionar inversiones de multimillonarios y construir su propia fortuna. Epstein llegó a poseer propiedades de lujo en distintos puntos del mundo: una mansión en Manhattan, un rancho en Nuevo México, un avión privado conocido como el 'Lolita Express' y una isla privada en las Islas Vírgenes estadounidenses.

Con el paso del tiempo, esos escenarios dejaron de asociarse únicamente al lujo y el poder para convertirse en el epicentro de uno de los mayores escándalos de abusos sexuales del siglo XXI.

Primera condena en 2008

Las primeras denuncias públicas comenzaron a aflorar en 2008. Ese año, Epstein fue condenado en Florida a una pena de 13 meses de prisión por delitos relacionados con la prostitución de menores, en un acuerdo judicial que generó una fuerte polémica por su aparente benevolencia. Cumplió parte de la condena bajo un régimen de semilibertad, lo que le permitió salir de la cárcel para trabajar durante el día.

Pese a la condena, las acusaciones no cesaron. Durante años, distintas víctimas denunciaron que Epstein había creado una red sistemática de captación y explotación de menores, muchas de ellas adolescentes en situación de vulnerabilidad. Según las investigaciones, jóvenes eran reclutadas con promesas de dinero o trabajo y posteriormente eran abusadas en sus propiedades o trasladadas a encuentros con miembros de la élite.

Arresto federal en 2019

En 2019, una década después de su primera condena, fue detenido de nuevo, esta vez acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores a nivel federal. Las autoridades sostuvieron que operó durante años facilitando el acceso a chicas jóvenes a personas influyentes de su entorno.

El papel de Ghislaine Maxwell

Junto a él fue procesada su expareja y colaboradora más cercana, Ghislaine Maxwell, quien fue posteriormente condenada a 20 años de prisión por su papel en la captación y explotación de menores.

Diversos organismos internacionales, incluida la ONU, han señalado que la magnitud y sistematicidad de los abusos podrían encajar en la definición de crímenes de lesa humanidad, al tratarse de una red organizada y prolongada en el tiempo.

¿Suicidio? en prisión

El 10 de agosto de 2019, antes de que comenzara el juicio federal en su contra, Epstein fue hallado muerto en su celda en una cárcel de Nueva York. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio por ahorcamiento, aunque las circunstancias de su muerte alimentaron múltiples teorías conspirativas.

Desde entonces, el caso no se ha cerrado del todo. Documentos judiciales, registros de vuelo, agendas y correos electrónicos -conocidos como los 'Archivos Epstein'- han seguido saliendo a la luz, revelando los nombres de personas influyentes que tuvieron contacto con el magnate y manteniendo vivo un escándalo que aún proyecta sombras sobre las altas esferas del poder internacional.

