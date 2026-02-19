Las imágenes del príncipe Andrés junto a una mujer en el suelo, en los archivos desclasificados de Epstein

El expríncipe Andrés de Inglaterra ha sido detenido este jueves por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Hace solo unos días se publicaron nuevas revelaciones sobre el escándalo. En los archivos figuran fotografías y correspondencia que mencionan al hermano del rey Carlos III dentro del entorno del financiero fallecido.

Las primeras acusaciones contra el duque de York salieron a la luz en 2015, cuando la estadounidense Virginia Giuffre denunció ante un tribunal de Florida que fue forzada a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor de edad, dentro de la red de tráfico sexual dirigida por Epstein. El escándalo cobró aún más relevancia en 2019, tras la detención del magnate y su posterior muerte en prisión, oficialmente declarada como suicidio.

Los archivos de Epstein

La documentación desclasificada incluye imágenes y comunicaciones que sitúan al exduque de York en la mansión de Epstein en Nueva York en fechas posteriores a 2010, año en el que Andrés aseguró haber roto toda relación con el magnate. Según los archivos, el príncipe habría pasado varios días alojado en la residencia y participado en reuniones con mujeres jóvenes, algunas de ellas presuntamente menores de edad.

Además, correos electrónicos revelan que Andrés invitó a Epstein y a una mujer rumana al Palacio de Buckingham en 2010, un hecho que refuerza las dudas sobre la continuidad de su vínculo con el financiero. Los documentos también apuntan a que un detective privado sugirió al príncipe obtener información sobre Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso, con quien Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial en 2022 por valor de 12 millones de libras, sin admitir culpabilidad.

Sus vínculos con Epstein

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal. Así, en un comunicado difundido este jueves, las autoridades han informado de que la detención fue "bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios" de Berkshire, donde está Windsor, y Norfolk.

La nota agrega que se trata de un caso "activo", por lo que "se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial". "Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.