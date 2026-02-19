Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mark Zuckerberg defiende Instagram ante un jurado y critica a algunos usuarios: "Mienten sobre su edad"

Zuckerberg niega las acusaciones y defiende que lo que buscan sus plataformas es que los usuarios estén seguros.

Miriam Vázquez
Publicado:

Mark Zuckerberg ha testificado en un juicio histórico en California. El dueño de Instagram o Facebook ha negado las acusaciones y ha defendido que lo que intentan sus plataformas es que los usuarios estén seguros y ha criticado a quienes mienten sobre su edad.

El ejecutivo tecnológico declaró por primera vez ante un jurado por una acusación contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube y la declaración se prolongó durante 3 horas.

Fue una joven de 20 años quien denunció que el uso de plataformas de Meta y Google cuando ella era una niña favoreció que tuviese pensamientos suicidas y depresivos. Pero Zuckerberg aseguró que nunca se ha permitido el acceso a Instagram a menores de 13 años y destacó que "la política de la compañía ha sido clara".

"Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios".

En la sala, los abogados de la demandante intentaron rebatir estas afirmaciones mostrando a Zuckerberg un documento que sugería que en 2018 unos 4 millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años.

Padres de algunos menores que llegaron a quitarse la vida estaban presentes en la sala. Esta demanda ha llegado en el momento en el que varios países se plantean poner restricciones a las redes sociales, entre ellos España. Y podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EE.UU.

La demanda de esta joven de la que no ha sido revelada su identidad afirma que las plataformas tecnológicas usaron diseños deliberados y parecidos a las técnicas que usan en los casinos, para que resultaran más adictivas para los menores y así aumentar sus beneficios.

Zuckerberg llegó a la cita a las 8:30 de la mañana hora local (16.30 GMT) vestido con traje y seguido por al menos ocho personas, entre ellas dos agentes del Departamento de Seguridad Interna que lo escoltaron hasta la entrada.

