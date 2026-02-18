¿Qué revelan los papeles de Epstein de los vuelos del ‘Lolita Express’?

La policía británica ha confirmado que está evaluando información relacionada con vuelos privados vinculados al financiero estadounidense Jeffrey Epstein tras la publicación de nuevos documentos judiciales en Estados Unidos. En concreto, la Policía de Essex analiza registros de vuelos que habrían operado desde y hacia el aeropuerto de Stansted, al noreste de Londres.

La revisión se produce después de que salieran a la luz millones de páginas asociadas al caso Epstein, entre ellas registros de vuelos de su jet privado, conocido mediáticamente como el “Lolita Express”. Según la información difundida, decenas de trayectos habrían tenido conexión con territorio británico, algunos incluso posteriores a la condena de Epstein en 2008 por delitos relacionados con menores. El avión habría realizado hasta 90 vuelos a y desde Reino Unido, incluyendo 15 trayectos posteriores a su paso por prisión, lo que reabre la atención sobre la red internacional de tráfico sexual que operaba Epstein.

Las autoridades han señalado que están “evaluando” el material disponible para determinar si existe base para nuevas investigaciones. Por el momento, no se han anunciado detenciones ni cargos derivados de esta revisión preliminar.

El caso vuelve a situar bajo el foco mediático al príncipe Andrés, Andrew Mountbatten-Windsor, quien en el pasado reconoció su relación con Epstein y alcanzó un acuerdo extrajudicial con una denunciante en Estados Unidos, aunque siempre ha negado las acusaciones en su contra.

La muerte de Epstein en 2019 en una cárcel de Nueva York, oficialmente declarada como suicidio, no cerró el caso. La publicación periódica de nuevos documentos sigue generando repercusiones políticas y judiciales a ambos lados del Atlántico. Ahora, la atención se centra en si los registros de vuelo pueden abrir una nueva etapa en la investigación internacional sobre una de las mayores redes de abuso sexual vinculadas a figuras influyentes.

