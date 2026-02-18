Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Caso Epstein

¿Qué revelan los papeles de Epstein de los vuelos del ‘Lolita Express’?

La policía examina información sobre decenas de vuelos relacionados con Jeffrey Epstein y su jet privado en el Reino Unido.

Jeffrey Epstein

Jeffrey EpsteinReuters

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

La policía británica ha confirmado que está evaluando información relacionada con vuelos privados vinculados al financiero estadounidense Jeffrey Epstein tras la publicación de nuevos documentos judiciales en Estados Unidos. En concreto, la Policía de Essex analiza registros de vuelos que habrían operado desde y hacia el aeropuerto de Stansted, al noreste de Londres.

La revisión se produce después de que salieran a la luz millones de páginas asociadas al caso Epstein, entre ellas registros de vuelos de su jet privado, conocido mediáticamente como el “Lolita Express”. Según la información difundida, decenas de trayectos habrían tenido conexión con territorio británico, algunos incluso posteriores a la condena de Epstein en 2008 por delitos relacionados con menores. El avión habría realizado hasta 90 vuelos a y desde Reino Unido, incluyendo 15 trayectos posteriores a su paso por prisión, lo que reabre la atención sobre la red internacional de tráfico sexual que operaba Epstein.

Las autoridades han señalado que están “evaluando” el material disponible para determinar si existe base para nuevas investigaciones. Por el momento, no se han anunciado detenciones ni cargos derivados de esta revisión preliminar.

El caso vuelve a situar bajo el foco mediático al príncipe Andrés, Andrew Mountbatten-Windsor, quien en el pasado reconoció su relación con Epstein y alcanzó un acuerdo extrajudicial con una denunciante en Estados Unidos, aunque siempre ha negado las acusaciones en su contra.

La muerte de Epstein en 2019 en una cárcel de Nueva York, oficialmente declarada como suicidio, no cerró el caso. La publicación periódica de nuevos documentos sigue generando repercusiones políticas y judiciales a ambos lados del Atlántico. Ahora, la atención se centra en si los registros de vuelo pueden abrir una nueva etapa en la investigación internacional sobre una de las mayores redes de abuso sexual vinculadas a figuras influyentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Irán y EEUU pactan los "principios" de un acuerdo nuclear tras las negociaciones

Donald Trump

Publicidad

Mundo

Jeffrey Epstein

¿Qué revelan los papeles de Epstein de los vuelos del ‘Lolita Express’?

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, hace un gesto en la conferencia Bitcoin Asia, en Hong Kong, China, el 29 de agosto de 2025.

Uno de los hijos de Trump invierte 1.500 millones en una empresa de drones israelíes con contratos con el Pentágono

Detenido en el Capitolio

Detienen a un joven armado con una escopeta, vestido con traje militar y con una máscara de gas a las puertas del Capitolio

Virus del papiloma humano
VPH

Un bulto bajo la mandíbula le reveló un cáncer por el Virus del Papiloma Humano: "Si lo hubiera dejado, podría haber perdido la lengua"

Muere el influencer Damiano Alberti a los 23 años por un tumor maligno en la pierna: "Ya está libre de todo lo que ha vivido"
CÁNCER

Muere el influencer Damiano Alberti a los 23 años por un tumor maligno en la pierna: "Ya está libre de todo lo que ha vivido"

Roberta Espósito, la mujer transgénero mata a su exmujer y a su hija en un partido de hockey
TIROTEO MORTAL

La carta de la mujer transgénero que mató a su exmujer y a su hija en un partido de hockey: "Sigan criticándonos, pero no os preguntéis por qué nos volvemos locos"

Una mujer abre fuego en pleno partido de hockey contra la grada. El tiroteo causó la muerte de dos personas (su exmujer y una de sus hijas), y la policía investiga si el motivo se debe a disputas familiares por su reciente cambio de género.

La delegación iraní llega a la segunda ronda de negociaciones
Negociaciones Irán

Irán y EEUU pactan los "principios" de un acuerdo nuclear tras las negociaciones

Aviones F-15 y activos aéreos se acercan a la región mientras Trump asegura que Teherán “no quiere las consecuencias de no llegar a un acuerdo”.

Delegaciones que participan en las conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania

Rusia y Ucrania vuelven a la mesa de negociaciones en Ginebra bajo la presión de Trump

Donald Trump

Donald Trump vuelve a avisar a Irán: "No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo"

Año Nuevo Lunar chino

Robots humanoides, flamenco y mucha innovación en la celebración del Año Nuevo Lunar en China

Publicidad