Aterrizar en el Aeropuerto Internacional Donald J. Trump está ya más cerca: su empresa registra los derechos como marca

A la familia Trump no se le escapa ni una oportunidad de hacer negocio. La Organización Trump ha presentado esta semana una solicitud de registro de marca para posibles nombres de aeropuertos, según consta en los registros de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Según medios del país, las solicitudes registran tres nombres: "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump", "Aeropuerto Internacional Donald J. Trump" y "DJT", el posible código del aeropuerto.

La petición pretende también quedarse con los derechos de una variedad de productos aeroportuarios, incluidos material para trasladar equipaje, transportadores de animales y “zapatos para proteger los pies de los pasajeros de las aerolíneas durante el control de seguridad del aeropuerto”.

Florida está planeando cambiar el nombre de su aeropuerto

Este movimiento se produce cuando el Estado de Florida debate una ley impulsada por los republicanos para cambiar el nombre del aeropuerto de Palm Beach, que Trump usa habitualmente para desplazarse a su mansión de Mar-a-Lago.

En este segundo mandato, la Administración Trump también ha presionado para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

Según el New York Times, un aeropuerto con la marca Trump infringiría las normas presidenciales y de aviación. Otros presidentes esperaron varios años tras dejar el cargo o incluso fueron puestos en homenaje tras su muerte, como el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York.

Se sumaría a los hoteles, campos de golf e incluso filetes a su nombre

No sería la primera vez que los Trump ponen su apellido a instalaciones y productos comerciales. El imperio inmobiliario tuvo desde los años 80 como epicentro la Torre Trump en pleno barrio de Manhattan de Nueva York. Además, el presidente tuvo a su cargo decenas de hoteles por todo el mundo y cuenta con varios complejos de golf en Estados Unidos, Irlanda y Escocia.

Otros de sus sonados intentos por sacar productos patrocinados es su fallida empresa Trump Vodka y Trump Steaks (filetes). El pasado mes de junio anunció el lanzamiento del teléfono móvil Trump 1 (T1), que se suma a su línea de zapatillas deportivas y Biblias con su nombre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.