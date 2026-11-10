Meghan Markle cancela su discurso en el Parlamento Europeo tras el arresto de su padre: "No se siente con fuerzas"

La situación familiar que atraviesa Meghan Markle ha alterado los planes de los duques de Sussex en su visita a Bruselas. La duquesa de Sussex ha acudido al Parlamento Europeo en Bruselas junto al príncipe Harry, pero decidió cancelar su intervención prevista en el acto sobre seguridad infantil en internet.

Como detalló antes de su esperada intervención un portavoz de la pareja, Meghan no tomaría la palabra. Esta decisión llega después de la detención de su padre en Florida, Thomas Markle, por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

La expectación por esta visita era muy alta porque suponía una oportunidad para que los Sussex reforzasen su proyección internacional en Europa.

Estaba previsto que ambos intervinieses conjuntamente ante los representantes comunitarios con un discurso de entre 15 y 20 minutos sobre la necesidad de garantizar entornos digitales seguros para niños y adolescentes. Finalmente, Meghan no ha tomado la palabra.

Según The Telegraph, la duquesa "no se siente con fuerzas" y no está "lo suficientemente fuerte emocionalmente como para hablar en público en este momento".

Piden que el padre de Meghan se someta a un examen psiquiátrico

El pasado 6 de noviembre, el FBI detuvo a Thomas Markle y se enfrenta a cargos federales relacionados con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Ahora, una jueza federal estadounidense pidió realizar un examen psiquiátrico a Thomas Markle al sospechar que no es "mentalmente competente" para entender su proceso penal tras su arresto por pornografía infantil la semana pasada en Florida.

Documentos judiciales disponibles este martes revelaron que la magistrada Lindsay Griffin, del Distrito Central de Florida, ordenó una revisión psiquiátrica independiente y obtener "todos los registros de salud mental" de Markle Sr., suegro del príncipe Enrique, tras su comparecencia ante la corte el viernes pasado.

Tal y como escribió Griffin, encuentra "causas razonables para creer que el acusado podría padecer una enfermedad mental o trastorno que lo incapacita mentalmente hasta el punto de no poder comprender la naturales y las consecuencias de los procedimientos en su contra o prestar la debida asistencia en la defensa".