Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Inundaciones Marruecos

Ascienden a 37 los muertos tras las fuertes inundaciones en Marruecos

Actualmente 14 heridos reciben tratamiento en el Hospital Mohammed V de Safi, dos de ellas en cuidados intensivos, mientras continúa la búsqueda para localizar víctimas arrastradas por el agua.

Vehículos flotando en las calles inundadas de Safi, Marruecos

Ascienden a 37 los muertos tras las inundaciones en Marruecos | Antena3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Al menos 37 personas han muerto y 14 han resultado heridas debido a las inundaciones causadas por lluvias torrenciales en la ciudad atlántica de Safi, Marruecos, además de provocar graves daños materiales.

Las precipitaciones, concentradas en apenas una hora el pasado domingo, dieron lugar a crecidas repentinas que inundaron decenas de viviendas y comercios en la medina, el casco antiguo de la ciudad, que fueron intensificadas por la fragilidad de las construcciones y las calles estrechas. En el último recuento realizado hasta la fecha, las autoridades han confirmado 37 muertos y 14 heridos reciben tratamiento en el Hospital Mohammed V de Safi, dos de ellas en cuidados intensivos, mientras que las operaciones de búsqueda continúan tratando de encontrar más víctimas desplazadas por el agua.

Las autoridades locales han afirmado en un comunicado la necesidad de "elevar el nivel de vigilancia y adoptar el máximo grado de precaución y prudencia", con motivo de las enormes variaciones climáticas que se viven en el país. La ciudad de Safi se localiza en la costa atlántica, a los pies de la meseta de Abda, unos 325 kilómetros al sur de la capital, Rabat, en la que viven más de 300.000 habitantes.

Asimismo, imágenes compartidas por medios locales y redes sociales revelan calles convertidas en ríos caudalosos, con el nivel del agua alcanzando techos de viviendas y comercios en ciertos puntos, y vehículos flotando o siendo arrastrados por el agua. "Cuando empezó a subir el nivel del agua, evacuamos el riad (hotel tradicional), y ahora no podemos acceder para evaluar los daños por el agua y el barro", declaró a EFE la encargada de un hotel en la calle Al Qaus, en el interior de la medina.

Vídeos capturados por residentes muestran el rescate de una mujer atrapada en la zona histórica de Bab Chaaba, lugar en el que el agua subió hasta cerca de dos metros de altura, con la ayuda de una cuerda lanzada por vecinos. Las corrientes sorprendieron a vendedores ambulantes en esa zona baja, arrastrando a muchos hacia el Atlántico, según ha indicado a EFE el periodista Sami Benslimane.

En calles adyacentes, algunos comerciantes se vieron obligados a cerrar sus locales para refugiarse en el interior, pero el agua los atrapó, causando la muerte por ahogamiento de algunos de ellos. Las lluvias comenzaron el sábado por la tarde en la provincia de Safi y no cesaron hasta este lunes, pero la intensidad se concentró el domingo, provocando el desbordamiento del río Chaaba.

Medidas aplicadas este lunes

Desde que el nivel del agua empezó a descender, las autoridades locales han desplegado varias excavadoras, junto con equipos de Protección Civil, para localizar posibles muertos, retirar escombros y lodos, retirar los vehículos arrastrados por la corriente y despejar las calles bloqueadas. La Fiscalía de la Corte de Apelación de Safi ha anunciado este lunes la apertura de una investigación judicial, a cargo de la Policía Judicial, para determinar las "causas reales" y las "circunstancias" del elevado número de víctimas en estas inundaciones.

La Dirección Regional de Educación en Safi ha comunicado la suspensión de las clases en la provincia a causa de las adversas condiciones meteorológicas. La Dirección General de Meteorología emitió varias alertas de nivel naranja por nevadas y lluvias intensas acompañadas de tormentas en varias provincias del país entre el domingo y el miércoles próximos. Están previstas precipitaciones que superen los 60 milímetros, acompañadas de fuerte viento, y nevadas que acumulen hasta 60 centímetros en zonas montañosas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El hijo de Rob Reiner, detenido como principal sospechoso de la muerte de sus padres en Los Ángeles

Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner, and Michele Reiner

Publicidad

Mundo

Fotografía publicada en el perfil de X del líder político de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitando en el hospital a Ahmed al Ahmed

Ahmed al Ahmed, el frutero de 43 años y el 'héroe' que quitó el arma a un terrorista del atentado de Sídney

Vehículos flotando en las calles inundadas de Safi, Marruecos

Ascienden a 37 los muertos tras las fuertes inundaciones en Marruecos

Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner, and Michele Reiner

El hijo de Rob Reiner, detenido como principal sospechoso de la muerte de sus padres en Los Ángeles

Madre e hijo
Crimen

Recaudaba fondos por la muerte de su hijo de dos años y acaba detenida por asesinarle

De albañil a terrorista: radiografía de Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia
Atentado Terrorista

De albañil a terrorista: radiografía de Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia

Atentado terrorista en Bondi Beach: dos presuntos terroristas, padre e hijo, abren fuego en una playa de Australia y matan a varias personas
atentado

Lo que se sabe del ataque terrorista en Australia: quiénes son los atacantes y las 15 víctimas del tiroteo

Un tiroteo masivo en la emblemática playa de Bondi Beach, en Sídney (Australia), dejó al menos 15 personas muertas y decenas de heridos, en un ataque que las autoridades han calificado oficialmente como terrorista y con motivación antisemita. Un padre y un hijo fueron los que ejecutaron la matanza.

Agentes de la policía australiana, en la playa Bondi de Sídney tras el ataque durante una celebración de una festividad judía
AUSTRALIA TERRORISMO

La Inteligencia australiana investigó hace 6 años a uno de los terroristas de Sídney por vínculos con Estado Islámico

Naveed Akram, de 24 años, y su padre, Sajid Akram, de 50, asesinaron a 15 personas a tiros durante la celebración de Janucá en una playa

omposición de dos capturas del video difundido por el Departamento de Policía de Providence donde se ve la persona de interés en el caso del Tiroteo de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island

El detenido por el tiroteo que dejó dos muertos y nueve heridos en la Universidad de Brown, puesto en libertad

El presidente chileno José Antonio Kast, junto a su esposa

Kast gana la segunda vuelta de las elecciones de Chile y asegura que habrá "un cambio real"

Imagen de un incendio en una vivienda

Una joven de 25 años muere en su habitación mientras su casa se convertía en un "túnel de fuego"

Publicidad