Ascienden a 37 los muertos tras las fuertes inundaciones en Marruecos

Al menos 37 personas han muerto y 14 han resultado heridas debido a las inundaciones causadas por lluvias torrenciales en la ciudad atlántica de Safi, Marruecos, además de provocar graves daños materiales.

Las precipitaciones, concentradas en apenas una hora el pasado domingo, dieron lugar a crecidas repentinas que inundaron decenas de viviendas y comercios en la medina, el casco antiguo de la ciudad, que fueron intensificadas por la fragilidad de las construcciones y las calles estrechas. En el último recuento realizado hasta la fecha, las autoridades han confirmado 37 muertos y 14 heridos reciben tratamiento en el Hospital Mohammed V de Safi, dos de ellas en cuidados intensivos, mientras que las operaciones de búsqueda continúan tratando de encontrar más víctimas desplazadas por el agua.

Las autoridades locales han afirmado en un comunicado la necesidad de "elevar el nivel de vigilancia y adoptar el máximo grado de precaución y prudencia", con motivo de las enormes variaciones climáticas que se viven en el país. La ciudad de Safi se localiza en la costa atlántica, a los pies de la meseta de Abda, unos 325 kilómetros al sur de la capital, Rabat, en la que viven más de 300.000 habitantes.

Asimismo, imágenes compartidas por medios locales y redes sociales revelan calles convertidas en ríos caudalosos, con el nivel del agua alcanzando techos de viviendas y comercios en ciertos puntos, y vehículos flotando o siendo arrastrados por el agua. "Cuando empezó a subir el nivel del agua, evacuamos el riad (hotel tradicional), y ahora no podemos acceder para evaluar los daños por el agua y el barro", declaró a EFE la encargada de un hotel en la calle Al Qaus, en el interior de la medina.

Vídeos capturados por residentes muestran el rescate de una mujer atrapada en la zona histórica de Bab Chaaba, lugar en el que el agua subió hasta cerca de dos metros de altura, con la ayuda de una cuerda lanzada por vecinos. Las corrientes sorprendieron a vendedores ambulantes en esa zona baja, arrastrando a muchos hacia el Atlántico, según ha indicado a EFE el periodista Sami Benslimane.

En calles adyacentes, algunos comerciantes se vieron obligados a cerrar sus locales para refugiarse en el interior, pero el agua los atrapó, causando la muerte por ahogamiento de algunos de ellos. Las lluvias comenzaron el sábado por la tarde en la provincia de Safi y no cesaron hasta este lunes, pero la intensidad se concentró el domingo, provocando el desbordamiento del río Chaaba.

Medidas aplicadas este lunes

Desde que el nivel del agua empezó a descender, las autoridades locales han desplegado varias excavadoras, junto con equipos de Protección Civil, para localizar posibles muertos, retirar escombros y lodos, retirar los vehículos arrastrados por la corriente y despejar las calles bloqueadas. La Fiscalía de la Corte de Apelación de Safi ha anunciado este lunes la apertura de una investigación judicial, a cargo de la Policía Judicial, para determinar las "causas reales" y las "circunstancias" del elevado número de víctimas en estas inundaciones.

La Dirección Regional de Educación en Safi ha comunicado la suspensión de las clases en la provincia a causa de las adversas condiciones meteorológicas. La Dirección General de Meteorología emitió varias alertas de nivel naranja por nevadas y lluvias intensas acompañadas de tormentas en varias provincias del país entre el domingo y el miércoles próximos. Están previstas precipitaciones que superen los 60 milímetros, acompañadas de fuerte viento, y nevadas que acumulen hasta 60 centímetros en zonas montañosas.

